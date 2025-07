Do Saudskej Arábie dorazilo desať ľudí z lode potopenej húsíami

Atény 14. júla (TASR) - Desať ľudí, ktorých sa podarilo zachrániť z nedávno potopenej gréckej nákladnej lode Eternity C, dorazilo do Saudskej Arábie. S odvolaním sa na zdroje z prostredia námornej bezpečnosti o tom v pondelok informuje agentúra Reuters. Plavidlo sa potopilo minulý týždeň v Červenom mori po útokoch jemenských povstalcov húsíov, pripomína TASR.



Na palube lode Eternity C, plaviacej sa pod libérijskou vlajkou, no prevádzkovanej gréckou spoločnosťou, bolo dovedna 22 členov posádky - z toho 21 Filipíncov a jeden Rus - a tiež traja ozbrojení ochrankári. Húsíovia na loď útočili námornými dronmi a raketami minulý pondelok a utorok, keď bola približne 90 kilometrov juhozápadne od jemenského prístavu Hudajdá.



Niekoľko členov posádky zahynulo, zvyšným sa plavidlo podarilo opustiť. Loď po útokoch unášal prúd a v stredu nadránom sa potopila. Z lode sa podarilo zachrániť najmenej osem členov posádky a dvoch ochrankárov.



V nedeľu následne grécka námorná bezpečnostná spoločnosť Diaplous a britská bezpečnostná spoločnosť Ambrey spoločne oznámili, že majiteľ plavidla sa rozhodol ukončiť súkromné pátranie po zvyšnej posádke. „Rozhodnutie ukončiť pátranie učinil majiteľ plavidla neochotne, no domnieva sa, že za všetkých okolností musí byť teraz prioritou dostať zachránených desať živých na breh,“ uviedli.



Loď so zachránenou posádkou dorazila do saudskoarabského prístavného mesta Džizán, uviedol predstaviteľ spoločnosti Diaplus. Zvyšných 15 ľudí, ktorí boli taktiež na jej palube, sa podľa gréckej spoločnosti Cosmoship, ktorá loď prevádzkuje, stále považuje za nezvestných. Podľa zdrojov z námorných bezpečnostných služieb sa predpokladá, že päť z nich zahynulo ešte pred potopením plavidla.



Samotní húsíovia minulý týždeň uvádzali, že časť posádky zachránili a prepravili do bezpečia. Spoločnosť Cosmoship sa momentálne snaží tieto ich tvrdenia overiť.



Útok húsíov na loď Eternity C bol ich druhým útokom na plavidlá v Červenom mori v priebehu len 24 hodín. Došlo k nemu krátko po tom, ako sa prihlásili k napadnutiu a potopeniu nákladnej lode Magic Seas. Obe zmienené plavidlá sa plavili pod libérijskou vlajkou a prevádzkovali ich grécke spoločnosti. Posádku Magic Seas zachránila okolo sa plaviaca loď. Námorná misia EÚ Aspides uviedla, že v čase oboch útokov nemala v oblasti nijaké plavidlá.



Húsíovia, ktorí už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu, začali v novembri 2023 - krátko po vypuknutí vojny v Pásme Gazy - ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom. Útoky označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze. Od vypuknutia konfliktu v Gaze zaútočili na vyše 100 lodí. Útoky s výnimkou izraelských lodí na čas pozastavili, po tom, ako sa na tom v máji dohodli s USA.