Do Saudskej Arábie prišli prví zahraniční pútnici od začiatku pandémie

Rijád 4. júna (TASR) - Do Saudskej Arábie v sobotu pricestovala prvá tohtoročná skupina zahraničných pútnikov, ktorí prišli do mesta Mekka na tradičnú púť hadždž. Účasť zahraničných pútnikov bola posledné dva roky obmedzená z dôvodu pandémie koronavírusu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Dnes k nám dorazila prvá tohtoročná skupina pútnikov z Indonézie a budú nasledovať aj lety z Indie a Malajzie," uviedol predstaviteľ ministerstva pre záležitosti pútí hadždž a umra (malá púť do Mekky). Dodal, že ide o prvých zahraničných pútnikov po dvojročnej nútenej prestávke, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.



Púť do Mekky s názvom hadždž, ktorá sa tento rok bude konať v júli, je jedným z piatich pilierov islamu. Takmer týždenná moslimská púť je jedným z piatich pilierov islamu a aspoň raz za život ju musí absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu do Mekky finančné prostriedky.



Saudská Arábia v roku 2020 oznámila, že pre pandémiu koronavírusu umožní do Mekky prísť len 1000 pútnikom. O rok neskôr povolila účasť 60.000 zaočkovaným osobám s povolením na pobyt v Saudskej Arábii, ktorí boli vybraní prostredníctvom lotérie. Moslimovia zo zahraničia sa však na púti zúčastniť nesmeli.



Toto rozhodnutie saudskoarabských predstaviteľov si však vyslúžilo kritiku od medzinárodnej moslimskej komunity. Niektorí moslimovia šetria aj celé roky, aby mohli púť do Mekky absolvovať, píše AFP.



Saudská Arábia v apríli oznámila, že tento rok povolí púť do Mekky až jednému miliónu domácich i zahraničných pútnikov. Zúčastniť sa na nej môžu zaočkovaní moslimovia mladší ako 65 rokov.