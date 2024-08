Do Severného Macedónska smeruje pomôcť 46 maďarských hasičov

Budapešť 1. augusta (TASR) - Maďarské Riaditeľstvo úradu civilnej ochrany (OKF) vyslalo do Severného Macedónska hasičský tím 46 osôb s 13 vozidlami, aby tam pomohli v boji proti lesným požiarom. Skupina vyrazila vo štvrtok ráno, uviedol pre agentúru MTI hovorca OKF Dániel Mukics, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarskí hasiči cestujú do Severného Macedónska na žiadosť tohto balkánskeho štátu o medzinárodnú pomoc pri hasení lesných požiarov.



V skupine sú okrem hasičov aj piloti dronov a traja zdravotníci. Ich vozový park zahŕňa tri lesné hasičské vozidlá, cisternu, vozidlo dopravujúce drony, terénne vozidlo, veliteľské auto, dva mikrobusy, štvorkolku a tri nákladné autá prepravujúce náradie, stany a zásoby potrebné na nepretržitú prácu.



Do hlavného mesta Skopje má skupina Maďarov pricestovať vo štvrtok neskoro večer a po brífingu budú nasadení do oblasti určenej severomacedónskym Centrom pre zvládanie kríz.



Hovorca zdôraznil, že Maďarsko pomohlo Severnému Macedónsku aj v auguste 2016 nástrojmi a vybavením na obnovu škôd spôsobených búrkami a povodňami, ako aj na ubytovanie evakuovaných ľudí.



Severné Macedónsko požiadalo v utorok Európsku úniu o ďalšiu pomoc v boji proti lesným požiarom, ktoré v tejto krajine stále vymykajú spod kontroly, pričom sa z nej rozšírili už aj do susedného Grécka.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)