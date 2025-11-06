Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do Severnej Kórey pricestovala ruská vojenská delegácia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Soul 6. novembra (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok informovala, že do Severnej Kórey pricestovala na návštevu ruská vojenská delegcia vedená námestníkom ministra obrany Viktorom Goremykinom. Podľa agentúry Jonhap ide zrejme o prejav reciprocity po návšteve delegácie KĽDR v Rusku v apríli tohto roka, píše TASR.

Jonhap dodal, že Goremykin vedie hlavné vojensko-politické riaditeľstvo ruských ozbrojených síl. Podľa juhokórejského ministerstva zjednotenia ide o prvú návštevu ruského vojenského predstaviteľa v takomto postavení v Severnej Kórei.

Očakáva sa, že rokovania sa sústredia na vojenskú a technickú spoluprácu, výcvik, dodávky zbraní a rekonštrukčné projekty v Rusku, kde KĽDR poskytuje pracovnú silu.

Odkedy obe krajiny v júni 2024 podpísali zmluvu o vzájomnej pomoci pri obrane, Severná Kórea vyslala do Ruska približne 15.000 vojakov a dodávky konvenčných zbraní, aby pomohli Moskve vo vojne, ktorú rozpútala vo februári 2022 proti Ukrajine.

Juhokórejská tajná služba (NIS) i niektoré západné spravodajské zdroje tvrdia, že do Ruska boli vyslané tisíce Severokórejčanov – čiastočne ako „vojenský personál“, čiastočne ako pracovné jednotky či stavebné brigády.

NIS v utorok informovala, že od septembra sa do Ruska začalo presúvať ďalších približne 5000 severokórejských stavebných vojakov, ktorí budú pravdepodobne nasadení na projekty obnovy infraštruktúry.
