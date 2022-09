Do sídla Alžbety II. už pricestovali všetky jej deti

Londýn/Balmoral 8. septembra (TASR) - Na škótsky zámok Balmoral už prišli všetky deti britskej kráľovnej Alžbety II. – princovia Charles, Andrew a Edward a princezná Anna, ako aj Alžbetin vnuk princ William. Na ceste do kráľovninho sídla je aj princ Harry. TASR informácie prevzala zo staníc BBC a Sky News.Lekári 96-ročnej kráľovnej vyjadrili vo štvrtok znepokojenie v súvislosti s jej zdravotným stavom a odporučili panovníčke zostať pod dohľadom zdravotníkov, oznámil Buckinghamský palác.Lietadlo s Alžbetinými synmi – princami Andrewom a Edwardom, jeho manželkou Sophie i kráľovniným vnukom princom Williamom vo štvrtok popoludní pristálo na letisku Aberdeen na severovýchode Škótska, informuje BBC. Príslušníci kráľovskej rodiny sa z letiska do Balmoralu presunuli autami. Do Alžbetinho sídla už medzitým pricestovali aj následník trónu princ Charles s manželkou Camillou i jeho sestra, jediná Alžbetina dcéra princezná Anna.Na ceste do Škótska je už aj ďalší vnuk kráľovnej princ Harry. Pôvodne mal cestovať s manželkou Meghan, tá však nateraz zostala v Londýne. Podľa vyjadrenia Kensingtonského paláca zostala v britskej metropole aj manželka princa Williama Catherine.Do Škótska zatiaľ nepocestuje ani nová britská premiérka Liz Trussová, informuje stanica CNN.Pred bránami Balmoralu aj Buckinghamského paláca v Londýne sa začali napriek dažďu zhromažďovať davy ľudí, píše BBC.OBRAZOM: Británia očakáva správy o stave kráľovnej Alžbety II.