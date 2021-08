Do sídla britskej televízie ITN vnikli antivaxeri

Londýn 23. augusta (TASR) - Do sídla britskej televíznej a produkčnej spoločnosti Independent Television News (ITN) vnikli v pondelok demonštranti, ktorí nesúhlasia s očkovaním a opatreniami vlády na zastavenie šírenia nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra DPA.



Účastníci protestu po demonštrácii proti očkovaniu v uliciach Londýna vnikli do budovy ITN vo štvrti Camden. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidieť desiatky ľudí, ktorí sa pokúšali z recepcie dostať ďalej do budovy. V tomto úsilí im bránilo niekoľko policajtov.



Ďalší muži zákona sa zhromaždili pred budovou, aby zabránili ďalším nespokojným občanom vniknúť do jej priestorov.



Hovorca ITN povedal, že novinárom, ktorí pre spoločnosť pracujú, bolo povedané, aby v záujme zachovania vlastnej bezpečnosti nevychádzali z budovy. To podľa neho spôsobilo, že žurnalisti neboli schopní vykonávať svoju prácu v teréne.



Na sociálnej sieti Twitter sa objavilo aj video, v ktorom antivaxeri kričali pejoratívne výrazy na známeho britského televízneho novinára Jona Snowa.



Podľa londýnskej metropolitnej polície sa situáciu v sídle ITN napokon podarilo dostať pod kontrolu.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že podobný incident sa odohral aj 9. augusta, keď sa dav údajne zložený z odporcov očkovania pokúsil vniknúť do starého sídla televíznej a rozhlasovej verejnoprávnej spoločnosti BBC v západnom Londýne. V týchto priestoroch sa v súčasnosti nakrúca talkshow televízie ITV, ktorá patrí do portfólia ITN. Okrem toho spoločnosť Independent Television News prevádzkuje aj stanice Channel 4 a Channel 5.