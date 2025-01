Do Siene slávy skladateľov sa dostali George Clinton či Mike Love

New York 23. januára (TASR) - George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gorley, Rodney Jerkins, Mike Love z The Beach Boys a Tony Macaulay vstúpili do Siene slávy skladateľov (Songwriters Hall of Fame - SHOF) za rok 2025. Podľa tlačovej agentúry AP ide o inšpiratívnu zmes predstaviteľov funku, rocku, R&B, country a ďalších hudobných žánrov.



George Clinton je prostredníctvom formácie Parliament-Funkadelic, ako aj svojej sólovej tvorby inovátorom americkej populárnej hudby. Počuť ho v jeho nadčasových hitoch ako "Atomic Dog" a "Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker)", ale aj v skladbách iných interpretov (Kendrick Lamar, Tupac, OutKast, Dr. Dre, Busta Rhymes, Missy Elliott alebo De La Soul). V roku 1997 ho uviedli do Rokenrolovej siene slávy, v roku 2019 získal cenu Grammy za celoživotné dielo.



Skupina Doobie Brothers je známa na celom svete vďaka svojmu zemitému rokenrolu, najmä hitmi "What a Fool Believes" a "Black Water", ktoré sa dostali na prvé miesta rebríčkov. Do SHOF uviedli jej troch členov - Toma Johnstona, Michaela McDonalda a Patricka Simmonsa. V roku 2020 skupinu uviedli do siene.



Ashley Gorley je vo svete country hudby nezameniteľným menom. Na konte má 80 singlov, ktoré sa v rádiách dostali na prvé miesta. Medzi jeho najnovšie úspechy patrí honky-tonk pieseň "I Had Some Help" v podaní Post Maloneho a Morgana Wallena.



Do Siene slávy skladateľov sa v roku 2025 dostal aj Mike Love zo skupiny The Beach Boys, ktorý sa tak pridal k svojmu kolegovi Brianovi Wilsonovi. Ten bol do SHOF uvedený už v roku 2000.



Do SHOF tiež uviedli prelomového hudobného producenta Rodneyho Jerkinsa, ktorého prácu je počuť v množstve R&B a popových hitov. Rovnakej pocty sa dostalo aj anglickému skladateľovi Tonymu Macaulayovi, známemu klasikami ako "Build Me Up Buttercup" a "Baby Now That I've Found You" od skupiny The Foundations.



Slávnostné uvedenie do SHOF sa bude konať 12. júna v hoteli Marriott Marquis v New Yorku.



Sieň slávy skladateľov bola založená v roku 1969 na počesť tvorcov populárnej hudby. Autor piesní s pozoruhodným katalógom má nárok na uvedenie do Siene najskôr 20 rokov po prvom komerčnom vydaní nahrávky. "Hudobný priemysel je založený na tom, že autori skladajú skvelé piesne. Bez nich by neexistovala žiadna hudobná nahrávka, žiadny koncertný biznis, žiadni fanúšikovia ani merchandising. Všetko sa začína piesňou a autorom piesne," uviedol vo vyhlásení predseda SHOF Nile Rodgers.