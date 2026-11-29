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Do Siene slávy uviedli bratov Nedvědovcov
Doplnili tak štvoricu významných umelcov v Sieni slávy, prvým bol Jiří Suchý (rok 2022), druhým Václav Neckář (2023), treťou Marta Kubišová (2024) a štvrtým Vladimír Mišík (2025).
Autor TASR
Praha 29. novembra (TASR) - Česká hudobná verejnosť spoznala v piatok večer (27. 11.) držiteľov ocenení Český slavík za rok 2026. Miestom slávnostného galavečera bol pražský Forum Karlín. Táto dlhoročná a stále populárna anketa, ktorá si zapísala už 64. ročník od jej vzniku v roku 1962 a 28. večer samostatnej českej ankety.
Do Siene slávy uviedli legendárnu folkovú bratskú dvojicu Jan a František Nedvěd. Doplnili tak štvoricu významných umelcov v Sieni slávy, prvým bol Jiří Suchý (rok 2022), druhým Václav Neckář (2023), treťou Marta Kubišová (2024) a štvrtým Vladimír Mišík (2025).
Jan Nedvěd (1946) a František Nedvěd (1947), skladatelia, speváci a všestranní muzikanti. Po hudobných začiatkoch v trampských skupinách založili v roku 1972 skupinu Toronto. Tú po pár týždňoch premenovali na Brontosauři. V roku 1974 vyhrali autorskú súťaž na festivale Porta so skladbou Jana Nedvěda Kamarát. Ešte v tom roku prijali ponuku na spoločné vystupovanie so skupinou Spirituál Kvintet. V roku 1976 opäť účinkovali ako formácia Brontosauři. Na začiatku 80. rokov už boli Brontosauři hviezdami folkovej scény, denne dostávali pozvánky na koncerty a festivaly. Prierez ich vlastnej tvorby vyšiel v roku 1985 na albume Na kameni kámen. Zo slávnej éry tejto skupiny sú hity ako Růže z papíru či Na kameni kámen a Honza Nedvěd si vyslúžil pomenovanie trampský Verdi.
Viaceré skladby z ich repertoáru sa stali hymnickými piesňami. Pri príležitosti Janovej päťdesiatky vystúpili 21. júna 1996 na Strahovskom štadióne, na koncert prišlo viac ako 70.000 ľudí. V roku 1997 sa rozišli na celých desať rokov. Každý z bratov účinkoval sólovo s vlastnou sprievodnou skupinou. Až 19. decembra 2007, na spoločnom koncerte v Lucerne sa bratia stretli na jednom pódiu na spoločnom koncerte. Na svojom konte majú vydaných viac ako dvadsiatku albumov, ten prvý bol v roku 1985 Na kameni kámen, ostatným spoločným albumom bol Souhvězdí jisker. Mladší brat František Nedvěd zomrel 18. júla 2021 vo veku 73 rokov.
Do Siene slávy uviedli legendárnu folkovú bratskú dvojicu Jan a František Nedvěd. Doplnili tak štvoricu významných umelcov v Sieni slávy, prvým bol Jiří Suchý (rok 2022), druhým Václav Neckář (2023), treťou Marta Kubišová (2024) a štvrtým Vladimír Mišík (2025).
Jan Nedvěd (1946) a František Nedvěd (1947), skladatelia, speváci a všestranní muzikanti. Po hudobných začiatkoch v trampských skupinách založili v roku 1972 skupinu Toronto. Tú po pár týždňoch premenovali na Brontosauři. V roku 1974 vyhrali autorskú súťaž na festivale Porta so skladbou Jana Nedvěda Kamarát. Ešte v tom roku prijali ponuku na spoločné vystupovanie so skupinou Spirituál Kvintet. V roku 1976 opäť účinkovali ako formácia Brontosauři. Na začiatku 80. rokov už boli Brontosauři hviezdami folkovej scény, denne dostávali pozvánky na koncerty a festivaly. Prierez ich vlastnej tvorby vyšiel v roku 1985 na albume Na kameni kámen. Zo slávnej éry tejto skupiny sú hity ako Růže z papíru či Na kameni kámen a Honza Nedvěd si vyslúžil pomenovanie trampský Verdi.
Viaceré skladby z ich repertoáru sa stali hymnickými piesňami. Pri príležitosti Janovej päťdesiatky vystúpili 21. júna 1996 na Strahovskom štadióne, na koncert prišlo viac ako 70.000 ľudí. V roku 1997 sa rozišli na celých desať rokov. Každý z bratov účinkoval sólovo s vlastnou sprievodnou skupinou. Až 19. decembra 2007, na spoločnom koncerte v Lucerne sa bratia stretli na jednom pódiu na spoločnom koncerte. Na svojom konte majú vydaných viac ako dvadsiatku albumov, ten prvý bol v roku 1985 Na kameni kámen, ostatným spoločným albumom bol Souhvězdí jisker. Mladší brat František Nedvěd zomrel 18. júla 2021 vo veku 73 rokov.