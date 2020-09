Do škôl sa vrátili žiaci vo Wuchane, pôvodnom ohnisku pandémie

Peking 1. septembra (TASR) - V stredočínskom meste Wuchan, pôvodnom epicentre pandémie koronavírusu, otvorili v utorok všetky školy. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.



Pri príležitosti začiatku nového školského roka sa do 2842 wuchanských materských a základných škôl vrátilo približne 1,4 milióna detí. Miestna univerzita otvorila svoje brány pre študentov už v pondelok.



Nový školský rok sa vo Wuchane mohol začať - rovnako ako vo zvyšku Číny - po tom, ako v meste už niekoľko mesiacov (od 18. mája) nezaznamenali lokálny prenos nákazy, píše agentúra Reuters.



V nedeľu prepustili z miestnej nemocnice posledného známeho pacienta nakazeného koronavírusom, ktorý sa infikoval v zahraničí.



Úrady vo Wuchane v súvislosti so začiatkom školského roka vypracovali krízové plány, ktoré umožnia návrat k online vyučovaniu v prípade opätovného rozšírenia nákazy. Školy nesmú usporadúvať žiadne hromadné akcie, musia organizovať krízové nácviky a podávať úradom denné hlásenia o aktuálnej situácii.



Prvé prípady nového koronavírusu potvrdili vlani v decembri práve vo Wuchane, odkiaľ sa vírus rozšíril do celého sveta. Koncom januára zaviedli v meste 76-dňový "lockdown", počas ktorého obyvatelia až na výnimky nesmeli vychádzať zo svojich domov. V meste vtedy postavili obrovské provizórne nemocnice a na dodržiavanie prísnych karanténnych opatrení dohliadala armáda.



Vo Wuchane zaznamenali 3869 úmrtí súviciacich s koronavírusom, čo predstavuje až 80 percent z úmrtí potvrdených v rámci celej Číny.