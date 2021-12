Do Skopje previezli pozostatky obetí nehody autobusu v Bulharsku

Skopje 3. decembra (TASR) - Telesné pozostatky 45 obyvateľov Severného Macedónska, ktorí zahynuli pri nedávnej nehode autobusu v susednom Bulharsku, repatriovali v piatok do Skopje.



Vydanie tiel trvalo viac ako týždeň, keďže bulharské úrady museli získať a overiť vzorky DNA na identifikáciu obetí, informovala agentúra AFP. Pohreby obetí sa uskutočnia ešte v piatok, uviedla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Rakvy s pozostatkami prepravili do Skopje dvomi lietadlami. Obetiam jednej z najtragickejších nehôd v Európe vzdali na letisku hold severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski, premiér Zoran Zaev, predseda parlamentu Talat Xhaferi a ďalší poprední vládni predstavitelia, ktorí zároveň vyjadrili sústrasť zhromaždeným pozostalým. Prítomná bola aj kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová a albánsky minister vnútra Blendi Cuci.



Obyvatelia Skopje okrem toho kládli vence k improvizovanému pietnemu miestu za obete nehody autobusu, ktorý vznikol na Skanderbegovom námestí v centre mesta, uvádza AFP.



K havárii došlo 23. novembra, keď sa autobus s turistami zo Severného Macedónska vracal z Turecka. Všetci cestujúci boli občania Severného Macedónska, ale veľká časť z nich bola albánskej národnosti. Medzi obeťami sú podľa médií desiatky detí vrátane štvorročných dvojčiat. Nehodu prežilo len sedem ľudí.



Bulharská prokuratúra vo svojom stanovisku uviedla, že nehodu spôsobilo zlyhanie ľudského faktora: vodič autobusu najskôr z neznámeho dôvodu narazil do zvodidiel; autobus následne vliekol časť zvodidiel za sebou, pričom pri kontakte kovu s vozovkou vznikli iskry, od ktorých sa následne vznietilo vozidlo.



Nehoda autobusu z 23. novembra patrí z najtragickejším dopravným nehodám v Európe za posledných desať rokov a je najzávažnejším incidentom tohto druhu v Bulharsku, ktoré je pritom známe nízkou mierou bezpečnosti na cestách.