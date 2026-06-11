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DO SKUPINY ŽIAKOV NARAZILO AUTO: Hlásia štyri obete vrátane troch detí

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Na snímke policajná páska. Foto: TASR/Roman Hanc

Polícia vo svojom vyhlásení doplnila, že zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode.

Autor TASR
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Amsterdam 11. júna (TASR) - Holandská polícia vyšetruje nehodu, pri ktorej vo štvrtok v provincii Zeeland na juhu krajiny narazilo auto do skupiny žiakov na školskom cyklistickom výlete. Nešťastie si vyžiadalo životy štyroch ľudí vrátane troch detí, uviedli záchranné zložky. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Osobné vozidlo narazilo do skupiny 14 detí a dvoch vedúcich na bicykloch počas školského výletu,“ uviedli miestne úrady. K nehode došlo v blízkosti obce Vogelwaarde pri belgických hraniciach.

Polícia vo svojom vyhlásení doplnila, že zadržala 19-ročného muža a vyšetruje jeho účasť na nehode. Nespresnila však, či išlo o šoféra vozidla.

Dve deti a jedna dospelá osoba zahynuli priamo na mieste nehody. Ďalšie štyri deti utrpeli vážne zranenia a boli prevezené do nemocníc v Holandsku a susednom Belgicku. Jedno z detí následne podľahlo svojim zraneniam v nemocnici v Rotterdame.

Polícia vyšetruje príčiny nehody, ku ktorej došlo na provinčnej ceste vedúcej cez poľnohospodársku oblasť.

Fotografia zverejnená v holandských médiách zachytáva auto s rozbitým čelným sklom a poškodenou kapotou na poli vedľa cesty.

Nehody tohto typu nie sú pre Holandsko bežné. Takmer všetky cesty v krajine majú totiž vyhradené cyklistické pruhy, konštatuje AP.
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