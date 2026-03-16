Do slovinského parlamentu mieri sedem strán a koalícií
Demokratická strana si v porovnaní s februárovým prieskumom vyslúžila nárast o 2,3 percentuálneho bodu na 23,9 percenta, zatiaľ čo podpora Hnutia za slobodu sa zvýšila o 3,9 bodu na 20,1 percenta.
Autor TASR
Ľubľana 16. marca (TASR) - Do slovinského parlamentu by sa dostalo sedem strán, pričom ani pravicový, ani ľavicový blok nemusí získať väčšinu 46 kresiel. Vyplýva to z prieskumu agentúry Mediana pre verejnoprávneho vysielateľa RTV Slovenia. Voliči budú o zložení nového parlamentu rozhodovať v nedeľu 22. marca, píše TASR podľa agentúry STA.
Demokratická strana (SDS) si v porovnaní s februárovým prieskumom vyslúžila nárast o 2,3 percentuálneho bodu na 23,9 percenta, zatiaľ čo podpora Hnutia za slobodu sa zvýšila o 3,9 bodu na 20,1 percenta.
Sociálni demokrati (SD) sú na treťom mieste so 6,6 percenta a koalícia Nové Slovinsko, Ľudová strana (SLS) a Fokus na štvrtom mieste s 6,1 percenta. Podpora koalície Ľavica a Vesna mierne stúpla na šesť percent a Demokrati Anžely Logarovej majú 5,7 percenta. Protisystémová Strana pravdy získala 4,2 percenta a Pirátska strana 3,3 percenta.
Pre vstup do parlamentu sú potrebné aspoň štyri percentá hlasov a ostatné strany s podporou menej ako dve percentá už túto hranicu neprekročia. Ďalších 8,8 percenta voličov nie je rozhodnutých a 5,1 percenta by nevolilo žiadnu zo strán. Mediana sa na volebné preferencie pýtala 716 respondentov medzi 9. a 12. marcom, ak by sa voľby konali v nedeľu 15. marca.
Na základe odpovedí rozhodnutých voličov by SDS mala 31 poslancov, Hnutie za slobodu 25, Ľavica a Vesna osem, Demokrati a trio NSi, SLS a Fokus po sedem, SD šesť a Pravda štyroch. Ak by pravicový blok SDS, Demokrati a NSi, SLS a Fokus vytvoril koalíciu, mal by 45 kresiel. Súčasná koalícia Hnutia za slobodu, Ľavice a Vesny a SD by mala 39 hlasov a nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov by nemal ani jeden z blokov.
Rozhodujúcu úlohu preto môžu zohrať malé strany, ktoré sa dostanú do parlamentu. Podľa šéfky Mediany Janje Božičovej Maroltovej sa „vzhľadom na brutalitu všetkých strán v tohtoročnej kampani“ zdá, že výsledok volieb bude známy až po sčítaní všetkých hlasov a významným faktorom bude volebná účasť.
