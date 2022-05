Do Somálska sa vrátia americkí vojaci, rozhodol Biden

Washington 16. mája (TASR) - Prezident USA Joe Biden podpísal v pondelok nariadenie o opätovnom vyslaní amerických vojakov do Somálska pre obavy z tamojšej militantnej organizácie aš-Šabáb. TASR informáciu prevzala od agentúry AP, ktorá sa odvolala na nemenovaného predstaviteľa americkej vlády.



Biden svojím podpisom zrušil rozhodnutie predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ku koncu svojho funkčného obdobia rozhodol o stiahnutí takmer všetkých 700 príslušníkov amerických špeciálnych síl pôsobiacich v tejto nepokojnej africkej krajine.



Rozhodnutie šéfa Bieleho domu prichádza po tom, čo americký minister obrany Lloyd Austin požiadal o "obnovenie trvalej vojenskej prítomnosti USA v Somálsku". Podľa neho by to umožnilo efektívnejšie bojovať proti aš-Šabábu, ktorý v poslednom období zosilnel a stal sa nebezpečnejším.



Medzinárodné spoločenstvo už dlhšie vyjadruje obavy o stabilitu Somálska, ako aj o schopnosť miestnych ozbrojených síl bojovať proti islamistickým miláciám aš-Šabáb, ktoré sa už roky usilujú o zvrhnutie vlády. Militanti ovládajú rozsiahle územia na juhu a v centrálnej časti krajiny a často útočia na bezpečnostné sily aj na civilistov.