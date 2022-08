Do Španielska chodí skoro toľko turistov ako pred pandémiou

Madrid 2. augusta (TASR) - Španielsko navštívilo v júni dvojnásobne viac turistov než vlani v rovnakom mesiaci. Počas svojho pobytu teraz zároveň minuli trikrát viac peňazí. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil španielsky Národný štatistický úrad (INE).



Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že Španielsko sa v cestovnom ruchu, ktorý je pre jeho hospodárstvo najdôležitejším sektorom, približuje k hodnotám, aké zaznamenávalo pred padnémiou.



V júni túto krajinu navštívilo 7,5 milióna turistov, ktorí v nej zároveň minuli takmer deväť miliárd eur. Reuters pripomína, že Španielsko navštívilo v roku 2019, a teda ešte predtým, než cestovanie obmedzila pandémia nového koronavírusu, 38,2 milióna turistov, pričom 8,8 milióna z nich do tejto krajiny vtedy zavítalo v júni.



"Za týchto šesť mesiacov sme už prekročili 30 miliónov zahraničných turistov, čo predstavuje 80 percent z úrovne pred pandémiou, avšak z hľadiska ich výdavkov sme už na úrovni 90 percent pred pandémiou," uviedla španielska ministerka cestovného ruchu Reyes Marotová. "Ak bude tento trend pokračovať, dostaneme sa jednoznačne do konca roka na hodnoty spred pandémie," dodala.



Španielska vláda očakáva, že cestovný ruch dosiahne počas letnej sezóny až 90 percent z úrovne pred pandémiou. Počíta totiž s tým, že obyvatelia z krajín severnej Európy sa nebudú až tak báť inflácie a na leto si v tejto krajine naplánujú ešte väčší počet dovoleniek, než v roku 2019, respektíve pred pandémiou.