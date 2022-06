Do Španielska dorazila kŕmna kukurica prepravená cez Baltické more

Madrid 13. júna (TASR) - Nákladná loď Alppila plaviaca sa pod fínskou vlajkou dopravila v pondelok náklad 18.000 ton kŕmnej kukurice z Ukrajiny do prístavu A Coruňa v Galícii na severozápade Španielska. Ide o prvú zásielku obilnín, ktorá bola prepravená novou námornou trasou cez Baltické more.



Loď sa takto vyhla ruskej námornej blokáde ukrajinských prístavov v Čiernom mori, ktorá trvá od začiatku vojny na Ukrajine, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na Galícijskú asociáciu výrobcov kŕmnych zmesí pre zvieratá (AGAFAC).



Združenie AGAFAC, ktoré zadalo objednávku, uviedlo, že náklad kŕmnej kukurice z Ukrajiny previezli nákladnými autami do Rumunska a Poľska a potom do prístavu Šwinoujšcie na poľskom pobreží Baltického mora. Po zastávke v nemeckom prístave Brunsbüttel, ležiacom severozápadne od Hamburgu, loď zamierila k španielskemu pobrežiu.



Na otázku agentúry AFP hovorca ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva nevedel potvrdiť, či ide o prvú dodávku ukrajinského obilia prepravenú cez Baltické more.



"Nemáme konkrétne informácie o preprave do Španielska. Dodávame (z Ukrajiny) obilie do Poľska a Rumunska," povedal.



Ruská invázia, ktorá sa začala 24. februára, ochromila vývoz obilia z Ukrajiny - významného hráča v tomto sektore - a spôsobila prudký nárast cien obilia a hnojív, čo v mnohých krajinách, najmä v Afrike a na Blízkom východe, vyvolalo obavy z potravinovej krízy.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyjev v súčasnosti mesačne vyváža vlakom dva milióny ton obilia, čo je však stále oveľa menej, ako exportoval pred konfliktom cez svoje prístavy, najmä cez prístav Odesa.



OSN a krajiny ako Francúzsko a Turecko sa usilujú o otvorenie čiernomorského námorného koridoru, ktorý by umožnil obnovenie ukrajinského vývozu.



AFP dodala, že koncom mája veliteľ amerických síl v Európe generál Chris Cavoli uviedol, že Nemecko vytvorilo "železničný most" s Ukrajinou, aby pomohlo Kyjevu vyvážať obilie, ktoré sa v krajine hromadí kvôli ruskej blokáde.



Dodal, že Poľsko pracuje na zjednodušenom režime prechodu hraníc. Keď sa už obilie dostane z Poľska, prevezú do prístavov v Nemecku, odkiaľ sa prepravuje ďalej.