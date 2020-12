Do Španielska dorazilo 350.000 dávok vakcíny proti COVID-19

Madrid 29. decembra (TASR) - Do Španielska dorazilo v noci na utorok 350.000 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností BioNTech a Pfizer, informoval na svojej webovej stránke denník El País.



Dodávka sa o jeden deň oneskorila z dôvodu problémov v oblasti logistiky v Belgicku, odkiaľ očkovaciu látku privážajú.



Vakcíny majú byť podľa španielskeho ministerstva zdravotníctva rozvezené do všetkých španielskych autonómnych spoločenstiev z letísk v Madride, Barcelone, Valencii, Seville a v meste Vitoria-Gasteiz v Baskicku na severe krajiny. Armáda vakcíny rozvezie na Kanárske a Baleárske ostrovy i do španielskych enkláv Melilla a Ceuta v severnej Afrike.



Španielsko s vakcináciou začalo v nedeľu 27. decembra "symbolickými očkovaniami", píše El País.



Ako prvá vakcínu dostala 96-ročná Araceli Hidalgová v domove pre seniorov meste Guadalajara v strednej časti krajiny.



Počas prvej fázy, ktorá potrvá približne tri mesiace, plánuje Španielsko zaočkovať okolo 2,5 milióna ľudí. Patria sem obyvatelia a personál domovov pre seniorov, zdravotníci a ohrozené skupiny obyvateľstva.



Minister zdravotníctva Salvator Illa v pondelok oznámil, že bude vytvorený zoznam občanov, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať. Ten však nebude verejne dostupný a bude podľa Illu zostavený "s maximálnym rešpektom pre ochranu údajov".



Tento zoznam má byť vypracovaný z účelom výmeny informácií o nezaočkovaných občanoch s ostatnými členskými štátmi EÚ.



Šéf španielskeho zdravotníctva zároveň opätovne ubezpečil občanov, že očkovanie bude dobrovoľné.



V Španielsku až do začiatku mája 2021 platí celoplošný nočný zákaz vychádzania medzi 23.00 a 06.00 h, píše stanica BBC. Úrady v jednotlivých autonómnych spoločenstvách môžu tieto časy meniť a takisto môžu nariadiť zatvorenie hraníc.