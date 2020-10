Do Španielska pricestoval predstaviteľ venezuelskej opozície López

Madrid 25. októbra (TASR) - Popredný venezuelský opozičný aktivista Leopold López, ktorý strávil 18 mesiacov v rezidencii španielskeho veľvyslanca v Caracase, pricestoval v nedeľu do španielskej metropoly Madrid. Správu priniesla agentúra AFP, ktorej to potvrdil jeho otec.



López z rezidencie vo venezuelskej metropole odišiel pred niekoľkými dňami. Do susednej Kolumbie, odkiaľ odcestoval do Španielska, utiekol v piatok.



Leopold López sa s manželkou a ich spoločnou dcérou uchýlil do rezidencie španielskeho veľvyslanca minulý rok 30. apríla po tom, ako ho oslobodili z domáceho väzenia vojaci verní venezuelskému opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi, ktorého snaha o vojenské povstanie proti socialistickému prezidentovi Nicolásovi Madurovi však bola ešte v ten istý deň potlačená.



López bol v domácom väzení za to, že v roku 2014 viedol pouličné protivládne protesty. Keď ho Guaidóovi vojaci z väzenia oslobodili a ich snaha o povstanie bola potlačená, požiadal, aby jemu a jeho rodine poskytla útočisko čílska ambasáda v Caracase. Neskôr sa rozhodol, že sa uchýli do tamojšej rezidencie španielskeho veľvyslanca.



Lópezova manželka Lilian Tintoriová a dcéra pricestovali do Madridu vlani v máji, pripomenula agentúra Reuters.