Do Španielska pricestovalo na výcvik 225 ukrajinských vojakov

Madrid 13. januára (TASR) - Do Španielska pricestovalo 225 ukrajinských vojakov, ktorí tam dostanú základný výcvik. Dvadsať z nich sa okrem toho bude školiť na používanie systémov protivzdušnej obrany HAWK.



Vo svojom vyhlásení to uviedlo španielske ministerstvo obrany, ktorého šéfka Margarita Roblesová vo štvrtok neskoro večer Ukrajincov privítala na leteckej základni Torrejón neďaleko Madridu.



Väčšina zo skupiny Ukrajincov sú civilisti bez predošlých vojenských skúseností. Dostanú preto základný výcvik, ktorý bude zahŕňať napríklad starostlivosť o ľudí zranených v bojoch a postupy, ako čeliť podomácky vyrobeným výbušným zariadeniam, priblížil rezort obrany.



Výcvik v meste Toledo, ležiacom južne od metropoly Madrid, je určený pre dovedna 400 ukrajinských vojakov, pričom predpokladá rotáciu každé dva mesiace. Ide o súčasť vojenskej pomocnej misie Európskej únie zameranej na podporu Ukrajiny.



Vo vyhlásení ministerstva sa ďalej uvádza, že pôjde o druhú skupinu ukrajinských vojakov - už počas novembra a decembra ich do Španielsko prišlo 64.



Španielsko v rámci vojenskej pomoci dodá Ukrajine šesť svojich systémov HAWK, dodala vo svojej správe americká spravodajská televízia CNN.



Tieto systémy sú americkej výroby a USA ich začali používať počas studenej vojny. Neskôr ich americká armáda nahradila modernejšími systémami protivzdušnej obrany Patriot.



Španielsko v uplynulých rokoch zrenovovalo niektoré zo svojich systémov HAWK, aby predĺžilo ich životnosť.