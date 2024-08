Do Španielskej enklávy chcú z Maroka denne preplávať stovky migrantov

Barcelona 27. augusta (TASR) - Tisícky migrantov vrátane stoviek mladých ľudí sa v uplynulých dňoch pokúsili aj preplávaním dostať cez Maroko do španielskej enklávy Ceuta, informuje v utorok agentúra AP odvolávajúc sa na miestne úrady.



Španielske médiá odvysielali počas uplynulého víkendu videozáznamy zachytávajúce políciu pri tom, ako prichádzajúcich migrantov oddeľuje vo dne aj v noci od bežných návštevníkov pláží. Predstaviteľka španielskej vlády v Ceute, Cristina Pérezová, v pondelok novinárom povedala, že od 22. augusta sa denne takto pokúsilo prekonať hranicu v priemere až 700 ľudí, pričom najviac takých pokusov, a síce zhruba 1500, zaznamenali v nedeľu.



Neprezradila, koľko z týchto migrantov sa do Ceuty aj úspešne dostalo. Vysvetlila však, že na základe španielskeho zákona, ktorý umožňuje tzv. odmietnutie na hraniciach, posielajú nazad do Maroka denne 150 až 200 ľudí, pričom marockým orgánom v tomto smere poďakovala za "lojálnu spoluprácu".



Ceuta a tiež Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sa ich snažia prekonať mnohí migranti, a to buď prelezením cez plot alebo preplávaním.



Španielsko sa pri kontrole týchto hraníc a ochrane migrantov pred nimi spolieha vzhľadom na geografickú polohu najmä na dobrú vôľu Maroka. V roku 2021 sa však krajiny dostali do diplomatickej roztržky a do Ceuty sa následne v priebehu len niekoľkých dní nahrnuli tisíce ľudí vrátane mnohých marockých detí bez sprievodu.



Hoci Španielsko a Maroko už odvtedy normalizovali svoje vzťahy a spolupracujú pri riešení nelegálnej migrácie, úrady v Ceute tvrdia, že aj tento rok sú pod tlakom. Od januára do polovice augusta prišlo do Ceuty podľa španielskeho ministerstva vnútra už 1622 migrantov, čo je nárast oproti vlaňajšku, keď ich do tejto enklávy za rovnaké obdobie preniklo len 620.



Podľa Pérezovej je tak Ceuta s rozlohou približne 18,5 kilometrov štvorcových pod "extrémnym migračným tlakom". Hoci tieto príchody predstavujú len zlomok celkovo vyše 31.000 nelegálnych migrantov, ktorí v tomto roku prenikli na územie Španielska.