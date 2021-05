Do španielskej enklávy Ceuta dorazilo najmenej 5000 migrantov

Madrid 18. mája (TASR) - Najmenej 5000 migrantov dorazilo v pondelok do oblasti španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Podľa španielskych úradov ide o rekordný počet migrantov, ktorí vstúpili za jediný deň do tejto enklávy, informovala v utorok agentúra AFP.



Migranti podľa španielskych úradov vstúpili na územie tejto španielskej enklávy zo susedného Maroka po tom, ako počas odlivu priplávali alebo prešli pešo z neďalekých pláží. Až tretinu z prichádzajúcich migrantov tvoria mladistvé osoby.



V priebehu rána tamojšie úrady hlásili, že do enklávy Ceuta dorazilo približne 100 migrantov, pričom väčšinou išlo o mladých mužov, ale aj ženy a deti. Do tohto španielskeho teritória sa dostali aj pomocou nafukovacích plávacích kolies a gumových člnov. Ich počet však v priebehu dňa výrazne stúpal. Po zdravotnej prehliadke ich previezli do záchytného centa pre migrantov, píše AFP.



Počas posledného aprílového víkendu priplávalo do tejto enklávy zhruba 100 migrantov. Väčšinu z nich deportovali späť do Maroka.



Melilla a Ceuta sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sú obľúbenými vstupnými bodmi pre migrantov.



Podľa údajov španielskeho ministerstva vnútra medzi 1. januárom a 15. májom preniklo do španielskej enklávy Ceuta po zemi alebo po mori 475 migrantov, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím vlani, keď ich úrady evidovali 203, viac ako dvojnásobok.



Rekordný počet prichádzajúcich migrantov do tejto španielskej enklávy zaznamenali v čase diplomatického napätia medzi Madridom a Rabatom, ktoré nastalo po tom, ako Španielsko s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti prijalo Ibráhima Gálího, vodcu hnutia bojujúceho za nezávislosť Západnej Sahary od Maroka. Západná Sahara, rozľahlá púštna oblasť ležiaca na atlantickom pobreží Afriky, je spornou bývalou kolóniou Španielska. Maroko má pod kontrolou 80 percent územia vrátane lokalít na ťažbu fosfátu a lukratívnych oblastí rybolovu.