Do španielskej enklávy Ceuta preplávalo z Maroka 54 neplnoletých

Madrid 26. júla (TASR) - Päťdesiatštyri mladistvých osôb, prevažne Maročanov, preplávalo z Maroka cez Stredozemné more do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta, uviedla v sobotu španielska verejnoprávna televízia RTVE. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Vzdialenosť, ktorú musia plavci prekonať je približne 300 až 500 metrov.



Záchranári boli v akcii celú noc a nasledujúci deň. Na televíznych záberoch bolo vidno, ako niektorých migrantov priviezli na pláž v Ceute v nafukovacom člne. Neboli hlásené žiadne obete na životoch.



Zatiaľ čo dospelí sú zvyčajne rýchlo poslaní späť, maloletí bez sprievodu môžu zostať aspoň do dovŕšenia 18 rokov. Kapacity prijímať migrantov sú však preťažené a regionálna vláda už požiadala ústrednú vládu v Madride, aby previezla mladých ľudí do pevninského Španielska.



Ceuta a tiež Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sa ich snažia prekonať mnohí migranti, a to buď prelezením cez plot alebo preplávaním.