Do Srbska priviezli milión dávok vakcíny od čínskej firmy Sinopharm

Belehrad 16. januára (TASR) - Do Srbska doviezli v sobotu milión dávok vakcíny proti novému koronavírusu od čínskej spoločnosti Sinopharm. Srbsko sa tak stalo prvou európskou krajinou, do ktorej priviezli čínsku vakcínu určenú na masové očkovanie obyvateľstva. Informovali o tom v sobotu agentúry AFP a Reuters.



"Sme hrdí na naše priateľstvo s Čínou," citovala srbského prezidenta Alexandara Vučiča tlačová agentúra BETA. Vučič podľa vlastných slov dúfa, že čínskou vakcínou ho zaočkujú do šiestich alebo siedmich dní. Srbský prezident tiež zverejnil na sociálnej sieti Instagram fotku stojac vedľa lietadla na letisku v Belehrade, pričom v rukách držal vakcínu od firmy Sinopharm.



Ako pripomína agentúra AFP, Srbsko, ktoré sa oficiálne uchádza o členstvo v EÚ, zároveň posilňuje svoje ekonomické, politické a vojenské vzťahy s Moskvou a Pekingom.



Po vakcíne od spoločnosti Pfizer-BioNTech a ruskej očkovacej látke Sputnik V je vakcína od firmy Sinopharm už treťou, ktorou sa ľudia v tejto balkánskej krajine budú môcť zaočkovať. Akonáhle vakcínu schvália srbské úrady, očkovať sa ňou bude môcť už v nedeľu alebo pondelok.



Vučič uviedol, že Srbsko budúci týždeň očakáva dodávku ďalších 250.000 dávok vakcíny Sputnik V a 20.000 dávok vakcín od spoločností Pfizer a BioNTec. Dodal, že do tejto balkánskej krajiny by do júna mali priviesť aj vakcíny od firiem AstraZeneca a Moderna, píše Reuters.



Spoločnosť Sinopharm koncom decembra oznámila, že jej vakcína má 79-percentnú účinnosť, čo je menej, než majú konkurenčné vakcíny vyvinuté spoločnosťami Pfizer a BioNTech alebo firmou Moderna.



Ďalšiu čínsku vakcínu - od spoločnosti Sinovac - klinicky testovali v Turecku, Brazílii a Indonézii, pričom všetky zmienené štúdie vykazovali rozdielnu mieru jej účinnosti. Vedci v Brazílii ju označili minulý týždeň za 78-percentne účinnú pri symptomatických prejavoch ochorenia, tento týždeň však informovali, že jej celková účinnosť je len niečo vyše 50 percent. Vyššiu mieru účinnosti vakcíny Sinovac hlásili výskumníci z Indonézie (65 percent) a Turecka (91 percent), do tamojších štúdii sa však zapojilo primálo dobrovoľníkov na to, aby boli ich výsledky dostatočne presvedčivé.