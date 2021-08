Do štátu Tigraj sa dostane len 10 percent humanitárnej pomoci

Addis Abeba 5. augusta (TASR) - Samantha Powerová, šéfka Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) v stredu uviedla, že do etiópskeho vojnou zmietaného štátu Tigraj sa dostane len desať percent z požadovanej a potrebnej humanitárnej pomoci. Prístup humanitárnej pomoci do regiónu je totiž podľa jej slov obmedzený z dôvodu bezpečnostnej situácie i byrokracie, informuje agentúra AFP.



V regióne Tigraj potrebovali v období od polovice júla do 2. augusta podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) 1500 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou, dostať sa tam však podarilo len 153 vozidlám, priblížila Powerová.



Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed vyslal armádu, aby zvrhla opozičné regionálne orgány, ktoré vzišli z Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF). Abiy, držiteľ Nobelovej ceny za mier, ich obvinil z prípravy útokov na etiópske vojenské základne.



Povstalci začiatkom júla opätovne obsadili tigrajské hlavné mesto Mekele, ktoré kontrolovala etiópska armáda od konca vlaňajšieho novembra. Vláda v Addis Abebe okamžite vyhlásila jednostranné prímerie. Boje však aj naďalej pokračujú.



Konflikt si podľa OSN už vyžiadal tisíce obetí a vyvolal v regióne vážnu humanitárnu krízu.