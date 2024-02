Do štrajku proti vládnym reformám v Kórei vstúpili tisíce lekárov

Soul 20. februára (TASR) - Tisícky služobne mladých lekárov štrajkujú v Južnej Kórei proti novým pravidlám prijímania zamestnancov, ktoré presadzuje tamojšia vláda. Informuje o tom v utorok agentúra DPA.



Do protestnej akcie sa dosiaľ zapojilo vyše 6400 lekárov pracujúcich v 100 nemocniciach, z ktorých približne 1600 ani neprišlo do práce, uviedlo v utorok kórejské ministerstvo zdravotníctva. Rezort vyzval lekárov, aby sa vrátili do práce. V niektorých nemocniciach museli odložiť plánované operácie aj iné lekárske vyšetrenia či prehliadky.



Štrajk vyvolal plán, ktorý nedávno predstavila vláda. V súlade s ním chce na školách vytvoriť viac miest pre študentov medicíny s cieľom zabrániť tak neskoršiemu nedostatku lekárov. Podľa vlády sa má takto od roku 2025 počet prijímaných študentov medicíny zvýšiť o 2000 ročne.



Lekárske združenia však konzervatívnu vládu kritizujú za to, že návrh predložila bez toho, že by sa s nimi poradila. Tvrdia, že vytvorením väčšieho počtu študijných miest na fakultách medicíny by mohla utrpieť kvalita ich výučby.



Vláda však napriek kritike vyhlásila, že je odhodlaná svoj plán zrealizovať. Obáva sa totiž, že nedostatok lekárov sa v krajine prejaví už v nasledujúcich rokoch, a to najmä na vidieku.



Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripadá v Južnej Kórei na 1000 obyvateľov 2,6 lekára, čo je výrazne menej ako priemer 38 členských krajín OECD, ktorý predstavuje 3,7 lekára na 1000 obyvateľov.