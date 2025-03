Do štrajku študentov sa v Belehrade a inde zapojili desaťtisíce ľudí

Belehrad 7. marca (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v piatok popoludní do ulíc Belehradu a ďalších srbských miest, aby sa zapojili do generálneho štrajku, ktorý na tento deň zvolali študenti v rámci dlhodobých protestov proti korupcii v tejto balkánskej krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Zatvorené boli mnohé bary, reštaurácie i obchody. V Belehrade prechádzal ulicami v centre mesta i okolo vládnych budov početný dav demonštrantov. Podľa študentov, ktorí pochod organizovali, išlo o "predohru" k masovému zhromaždeniu plánovanému v hlavnom meste na sobotu 15. marca.



Agentúra AFP informuje, že piatková akcia mala na rušný život v Belehrade menší dosah ako predošlý generálny štrajk z 24. januára, keď boli zatvorené mnohé obchody či kiná. Teraz však podľa AFP množstvo kaviarní či reštaurácii v metropole fungovalo normálne.



Protivládne protesty v Srbsku vyvolalo zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Pod tlakom protestov odstúpil v januári premiér Miloš Vučevič, toto gesto ale protesty neupokojilo. V súvislosti s tragédiou bolo obvinených dovedna 16 ľudí, na verejnosti však prevládajú pochybnosti o tom, či budú potrestaní skutoční vinníci, približuje AP. Demonštrácie dlhodobo vedú študenti univerzít a iných škôl, na ktorých je tak už vyše tri mesiace prerušená výučba.



Prezident Aleksandar Vučič demonštrantov vyzýva na dialóg, súčasne však tvrdí, že rozsiahle protivládne protesty sú financované Západom a ich cieľom je "rôznymi hybridnými taktikami" rozpútať "farebnú revolúciu" a povaliť vládu.



Vučič v piatok o protestoch telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Poďakoval som sa mu za to, že ruskí predstavitelia nepodporujú farebnú revolúciu," povedal Vučič. "Prezident Putin mal k tomu veľmi jasné, presné stanovisko: Rusko chápe, čo sa deje, a bude naďalej podporovať legitímne... orgány v Srbsku," dodal.