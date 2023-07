Do štrajku za vyššie mzdy opäť vstúpili tisíce anglických lekárov

Londýn 13. júla (TASR) - Tisíce lekárov špecialistov vstúpili v Anglicku vo štvrtok ráno do dvojdňového štrajku za zvýšenie platov. Vedenie anglických nemocníc už vopred varovalo, že bežná zdravotná starostlivosť bude vďaka štrajku mimoriadne obmedzená, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Protestná akcia sa začala o 07.00 h miestneho času (08.00 h SELČ) a potrvá presne 48-hodín, do sobotného rána. V dôsledku prvého štrajku anglických lekárov špecialistov za posledné desaťročie boli odložené tisíce operácií, zákrokov a vyšetrení.



"Mohlo by to mať nepochybne najvážnejšie dôsledky, aké sme kedy v NHS (Národnej zdravotnej služby) zaznamenali z dôvodu protestných akcií, pričom bežná (lekárska) starostlivosť sa prakticky na 48 hodín zastaví," povedal riaditeľ NHS v Anglicku Stephen Powis.



"Nielen, že špecialisti prestanú vyšetrovať pacientov, ale nebudú ani dohliadať na prácu profesijne mladších lekárov, čo tak ovplyvní tisícky vyšetrení a návštev u lekára," dodal.



Profesijne mladší lekári v Anglicku štrajkovali za lepšie platové podmienky naposledy minulý týždeň, pričom ich protest trval vtedy päť dní a bol v poradí už tretím od apríla.



V predchádzajúcich mesiacoch štrajkovali aj zdravotné sestry a vodiči a posádky sanitiek. Ich protesty ustali po dohode o päťpercentnom zvýšení ich platov.



Powis uviedol, že prioritou bude teraz - počas štrajku špecialistov - prevádzka pohotovosti a urgentného príjmu.



Špecializovaní lekári tvrdia, že zvyšovanie ich platov v ostatných rokoch bolo pod úrovňou inflácie a žiadajú o nápravu. Britská lekárska asociácia (BMA) uvádza, že čistá mzda špecializovaných lekárov (po odrátaní daní) poklesla od roku 2008 o 35 percent.



Špecialisti, ktorí ročne zarobia približne 88.000 - 119.000 libier (101.331 - 137.040 eur), už na 24. - 25. augusta ohlásili druhé kolo štrajku.



Britský premiér Rishi Sunak lekárov vyzval, aby štrajky odvolali, pričom im odkázal, že s nimi už o ďalšom zvyšovaní platov rokovať nebude. Vláda podľa neho prijala odporúčania nezávislých odborníkov na päť až sedempercentné zvýšenie platov zamestnancov verejného sektora. Túto ponuku označil za "konečnú" a dodal, že žiadne ďalšie štrajky na tom už nič nezmenia.



BMA označila ponuku Londýna za "smiešnu" a lekárov podporila v organizovaní ďalších štrajkov.