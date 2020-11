Do Strednej Ameriky mieri hurikán 4. kategórie

Managua 16. novembra (TASR) - Hurikán Iota by mal v pondelok v oblasti Strednej Ameriky zosilnieť na extrémne nebezpečný hurikán 4. kategórie, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami. Iota prichádza dva týždne po tom, čo túto oblasť zasiahol hurikán Eta, ktorý si vyžiadal viac ako 200 obetí.



Iota v nedeľu zosilnel na hurikán 2. kategórie a prešiel západnou časťou Karibiku smerom k hranici medzi Nikaraguou a Hondurasom. Vietor dosahoval v nárazoch takmer 155 kilometrov za hodinu.



"Počas najbližších 24 hodín očakávame, že hurikán Iota v oblasti Strednej Ameriky prudko zosilnie na extrémne nebezpečný hurikán 4. kategórie," dodalo centrum.



Honduras, Guatemala a Nikaragua v piatok ohlásili evakuácie, pričom sa oblasť ešte stále spamätáva z ničivých škôd, ktoré napáchala Eta. Podľa predbežných predpokladov by malo byť v ohrození približne 80.000 rodín, tvrdí nikaragujský šéf úradu pre reakciu na katastrofy Guillermo Gonzáles.



Počas tohtoročnej hurikánovej sezóny bolo v Karibskej oblasti, Strednej Amerike a na juhovýchode USA zaznamenaných rekordných 30 pomenovaných tropických búrok.



Eta, hurikán 4. kategórie, ktorý zasiahol pobrežie Nikaraguy, bol jednou z najsilnejších novembrových búrok, aké kedy v tejto oblasti zaznamenali.



Vedci sa domnievajú, že hurikány sú po dorazení na pevninu silnejšie z dôvodu klimatických zmien, ktoré spôsobujú otepľovanie morí.