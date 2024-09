Do strednej časti Izraela podľa armády dopadla raketa z Jemenu

Tel Aviv 15. septembra (TASR) - Do neobývanej oblasti v centrálnej časti Izraela dopadla v nedeľu ráno balistická raketa dlhého doletu, ktorú zrejme vypálili povstalci z Jemenu. Na niektorých miestach vrátane Tel Avivu a medzinárodného letiska Bena Guriona sa krátko pred útokom rozozvučali sirény, zranených nateraz nehlásia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Izraelská armáda tvrdí, že systém protivzdušnej obrany Arrow raketu zem-zem prichádzajúcu z východu zostrelil. Úlomky napriek tomu dopadli do oblastí juhovýchodne od Tel Avivu, čo podľa izraelských médií naznačuje, že izraelské systémy nedokázali raketu zostreliť mimo izraelského vzdušného priestoru.



V oblasti bol počuť aj hlasný výbuch, ktorý podľa armády pochádzal zo záchytných rakiet. Podľa zdroja agentúry Reuters bolo na otvorenom poli v strednej časti Izraeli vidieť dym.



Izraelské médiá podľa AP odvysielali zábery cestujúcich, ktorí utekali do bezpečných priestorov na medzinárodnom letisku Bena Guriona a ukrývali sa vo vlaku. Na záberoch ukázali aj zrejme úlomok z rakety, ktorý dopadol na eskalátor na železničnej stanici v meste Modiin.



Iránom podporovaní jemenskí povstalci opakovane v posledných mesiacoch vypálili drony a rakety smerom na Izrael, takmer všetky z nich sa však podarilo zachytiť v Červenom mori. K nedeľňajšiemu útoku sa húsíovia bezprostredne neprihlásili.