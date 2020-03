Do Stredomoria vplávala ďalšia ruská vojenská loď

Moskva 3. marca (TASR) - Veľká výsadkárska loď Novočerkassk preplávala v pondelok Bosporským prielivom a vplávala do Stredozemného mora, kam už Rusko vyslalo svoje dve vojenské fregaty, Admirál Makarov a Admirál Grigorovič. Informovala o tom v utorok turecká televízia CNN Türk.



Loď Novočerkassk, ktorá patrí do Čiernomorskej flotily, počas plavby sprevádzali dve lode tureckej pobrežnej stráže a námorná polícia. Po preplávaní Bosporského prielivu sa loď vydala do východného Stredomoria.



Keď v provincii Idlib na severozápade Sýrie začali nedávno eskalovať boje medzi sýrskou vládou armádou podporovanou Ruskom a protivládnymi povstalcami, Rusko vyslalo do Stredozemného mora svoje dve plavidlá - Admirál Makarov a Admirál Grigorovič, ktoré sú vyzbrojené vysoko presnými riadenými raketami typu Kalibr-NK.



Obe tieto fregaty sa v minulosti zúčastňovali na ruskej operácii proti militantom pri pobreží Sýrie, kde sa od decembra 2019 nachádza aj fregata Čiernomorskej flotily Admirál Essen, dodala agentúra Interfax.