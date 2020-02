Do Stredomoria sa plavia dve fregaty ruskej Čiernomorskej flotily

Moskva 28. februára (TASR) - Dve fregaty ruskej Čiernomorskej flotily - Admirál Makarov a Admirál Grigorovič - vyzbrojené vysoko presnými riadenými raketami typu Kalibr-NK sa plavia cez Bosporský a Dardanelsky prieliv smerom do Stredozemného mora. Podľa agentúry Interfax to v piatok potvrdil hovorca Čiernomorskej flotily Alexej Ruľov.



Podľa Ruľova ide o plánovaný presun lodí z prístavu Sevastopol do námornej zóny, kde sa stanú súčasťou trvalo dislokovanej skupiny ruských námorných síl v Stredozemnom mori.



Obe tieto fregaty sa v minulosti zúčastňovali na ruskej operácii proti militantom pri pobreží Sýrie, kde sa od decembra 2019 nachádza aj tretia fregata Čiernomorskej flotily Admirál Essen, dodal Interfax.



K posilneniu ruskej prítomnosti v Stredomorí dochádza v čase prudkého zhoršenia situácie v zóne deeskalácie v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Podľa najnovších správ v dôsledku útokov sýrskeho letectva prišlo o život 33 tureckých jednotiek. V reakcii na to turecká armáda v noci na piatok podnikla letecké a pozemné útoky na pozície sýrskych vládnych síl v danom regióne.



V súvislosti s týmto vyostrením situácie sa v noci na piatok v Ankare konalo zasadnutie bezpečnostnej rady štátu. Na žiadosť Turecka sa v piatok v Bruseli uskutoční aj zasadnutie Severoatlantickej rady na úrovni veľvyslancov členských štátov NATO, ktorí posúdia najnovší vývoj v konflikte v Sýrii.