Do štúdia verejnoprávnej televízie v Ekvádore vtrhli ozbrojení muži

Quito 10. januára (TASR) - Do štúdia ekvádorskej verejnoprávnej televízie v utorok vtrhla skupina maskovaných ozbrojených mužov. Viacerých novinárov a členov štábu ozbrojenci nakrátko vzali za rukojemníkov, informovala agentúra AFP.



"Nestrieľajte, nestrieľajte," kričala žena na živých záberoch zo štúdia, počas ktorých sa v pozadí ozývali zvuky podobné výstrelom. Útočníci vyzbrojení puškami a granátmi, respektíve výbušninami donútili vystrašený personál televízie ľahnúť si na zem. Bezprostredne nebolo jasné, či niekto utrpel zranenia; k obetiam na životoch však nedošlo.



Živé vysielanie zo štúdia televízie TC v meste Guayaquil pokračovalo ešte ďalších 30 minút, hoci svetlá boli vypnuté. Následne bolo vidno, ako prichádzajú policajti.



Podľa ekvádorskej generálnej prokuratúry bolo zatknutých všetkých 13 ľudí, ktorí vtrhli do televízie a čelia preto obvineniam z terorizmu, píše agentúra AP.



Bezpečnostná situácia v Ekvádore sa dramaticky zhoršila po tom, ako v nedeľu ušiel z väzenia jeden z najmocnejších zločineckých bosov José Adolf Macias. Zločinecké gangy následne vyhlásili "vojnu" polícii, armáde a ďalším štátnym orgánom.



Z rôznych oblastí krajiny sú hlásené výbuchy, väzenské vzbury či únosy policajtov. Prezidentský palác stanice metra v hlavnom meste Quito strážia vojaci.



Ekvádorský prezident Daniel Noboa v pondelok vyhlásil 60-dňový výnimočný stav, ktorý okrem iného zavádza celoštátny zákaz nočného vychádzania a vojenské hliadky vo väzniciach. Po utorňajšom vniknutí ozbrojencov do televízie prezident vydal ďalší dekrét, v ktorom vyhlásil, že situácia v krajine eskalovala na úroveň "vnútorného ozbrojeného konfliktu".



Prezident taktiež označil 20 miestnych drogových gangov za teroristické organizácie a poveril armádu, aby začala vojenské operácie a tieto skupiny "neutralizovala" v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Boj proti gangom bude podľa prezidenta pokračovať, pokým v celej krajine nezavládne pokoj, pričom s "teroristami sa vyjednávať nebude".



V utorok ušiel z väzenia ďalší narkobarón - Fabricio Colón Pico, ktorý bol údajne zapletený do plánov na zavraždenie ekvádorského generálneho prokurátora.