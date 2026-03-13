Do súboja o post šéfa OSN vstúpila argentínska diplomatka Gambová
Autor TASR
New York 13. marca (TASR) - Do súboja o post generálneho tajomníka OSN vstúpila argentínska diplomatka Virginia Gambová, informovala v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľa svetovej organizácie.
Gambová pôsobila v rokoch 2017 až 2025 ako osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch. V roku 2023 médiá informovali, že sa stretla s ruskou ombudsmankou Marijou Ľvovovou-Belovovou, na ktorú vydal Medzinárodný trestný súd zatykač za nútené deportácie ukrajinských detí.
Zatiaľ svoju kandidatúru na funkciu šéfa OSN okrem Gambovej oznámili riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny, niekdajšia viceprezidentka Kostariky Rebeca Grynspanová, exprezidentka Čile Michelle Bacheletovú a tiež bývalý senegalský prezident Macky Sall.
Post generálneho tajomníka spravidla rotuje medzi svetovými regiónmi. Prevziať by ho teda pri najbližšej príležitosti mala osoba, ktorá pochádza z niektorej krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku (skupina GRULAC). Toto nepísané pravidlo ale podľa AFP nebolo vždy dodržiavané, napríklad v prípade súčasného generálneho tajomníka Antónia Guterresa z Portugalska bola na rade východná Európa.
Guterres, ktorý stojí na čele OSN posledné dve funkčné obdobia, nedávno vyhlásil, že nastal najvyšší čas, aby OSN viedla žena. V 80-ročnej histórii svetovej organizácie do jej čela zatiaľ žiadna zvolená nebola, aj keď sa o to pokúšali viaceré. Aj niektoré krajiny vyzývajú OSN, aby vymenovala ženskú generálnu tajomníčku.
Každého kandidáta musí formálne nominovať jeden štát alebo skupina štátov, nemusí to však byť nevyhnutne krajina, z ktorej daný uchádzač pochádza. Gambovú nominovali Maldivy a Salla Burundi.
Generálneho tajomníka vymenúva na päťročné funkčné obdobie s možnosťou jedného predĺženia Valné zhromaždenie OSN. Tomuto kroku musí predchádzať odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN, pričom každý z jej stálych členov - Británia a Francúzsko, Čína, Rusko, Spojené štáty - môže nomináciu kandidáta vetovať. Podľa médií sa očakáva, že výberový proces začnú členovia BR OSN do konca júla.
