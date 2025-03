Do súboja o prezidentské kreslo v Rumunsku vstúpil expremiér Ponta

Bukurešť 12. marca (TASR) - Bývalý rumunský premiér Victor Ponta v stredu odovzdal podpisy potrebné na kandidatúru do prezidentských volieb, ktoré sa budú konať v máji. Rumunsku podľa neho hrozí bezprecedentná kríza, ktorú nezažilo od roku 1989. Jeho kandidatúru musí ešte potvrdiť ústredná volebná komisia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ponta bol predsedom vlády v rokoch 2012 až 2015. Od vlaňajšieho decembra je poslancom dolnej komory rumunského parlamentu. V minulosti stál aj na čele Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD), v uplynulom roku sa však podľa Reuters posunul doprava, čím by mohol získať hlasy voličov z oboch strán rumunskej politiky.



Expremiér svoju kandidatúru odovzdal deň po tom, čo rumunský ústavný súd zamietol odvolanie 62-ročného nezávislého kandidáta Calina Georgesca, ktorému volebná komisia zamietla možnosť uchádzať sa o prezidentský úrad. Georgescu sa stal nečakane víťazom prvého kola novembrových prezidentských volieb, hoci podľa prieskumov mal dovtedy minimálnu podporu.



Ústavný súd následne výsledky prezidentských volieb anuloval. Podľa zistení spravodajských služieb totiž férovosť hlasovania narušilo Rusko v prospech Georgesca prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



Neskôr investigatívny rumunský portál Snoop.ro, z ktorého citovali rumunské aj svetové médiá vrátane Euronews, prišiel s informáciou od daňového úradu, že na TikToku si nepriamu, avšak rozsiahlu kampaň s využitím viac než stovky influencerov v prospech Georgesca objednala konkurenčná Národná liberálna strana. PR agentúra, ktorá kampaň realizovala, sa však dištancovala od toho, že by robila kampaň Georgescovi.



Ponta v stredu povedal, že pre svoju kandidatúru na prezidentský post zozbieral potrebných 200.000 podpisov. Pri ich odovzdávaní vyjadril presvedčenie, že Rumunsko potrebuje nový začiatok a "reštart systému".



"Rumunsko čelí hospodárskej a sociálnej kríze. Zrušili voľby, zablokovali kandidátov, ktorých systém nechcel. Ja chcem dnes zistiť, či mi bude umožnené kandidovať, pretože som pravdepodobne považovaný za rovnako veľké nebezpečenstvo ako ostatní kandidáti," povedal bývalý premiér, ktorého citovala agentúra Agepres.



Potenciálni uchádzači môžu potrebné dokumenty odovzdať do nedele (16. 3.). Krajná pravica má teraz podľa Reuters problém nájsť náhradu za Georgesca, ktorý inak vedie v prieskumoch verejnej mienky.



Analytici sa domnievajú, že Ponta by mohol pritiahnuť niektorých voličov Georgesca od kandidáta, ktorého zrejme predstaví krajná pravica. Tým by podľa nich mohol získať šancu dostať sa do druhého kola, kde by sa mohol stretnúť s centristickým primátorom Bukurešti Nicusorom Danom, ktorý sa v niektorých prieskumoch javil ako hlavný súper Georgesca. O úrad sa uchádza aj Crin Antonescu, ktorý má podporu trojice strán z vládnej koalície.



Opakované prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája a prípadné druhé 18. mája, ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov.