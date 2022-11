Do svadobčanov v Španielsku vrazilo po bitke auto

Madrid 6. novembra (TASR) - Štyria ľudia zahynuli a ďalší štyria utrpeli vážne zranenia po tom, ako v noci na nedeľu po bitke na svadobnej hostine neďaleko Madridu vrazilo do svadobčanov auto. Uviedla to miesta polícia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Potýčka, ktorá tejto tragédii predchádzala, sa odohrala pred reštauráciou asi 25 kilometrov severovýchodne od Madridu. Po bitke do svadobčanov vrazilo auto, ktoré z miesta činu následne odišlo.



"Keď sme prišli na miesto, zistili sme, že štyria ľudia zomreli v dôsledku viacerých zlomenín," povedal predstaviteľ miestnych záchranných zložiek. Dodal, že štyri zranené osoby boli prevezené do nemocnice.



Vozidlo, ktorým bol daný útok pravdepodobne spáchaný, polícia spozorovala asi 50 kilometrov od miesta činu a zatkla troch ľudí. Podľa španielskych médií ide o muža a jeho dvoch synov.



Polícia dodala, že v súčasnosti pátra po štvrtej podozrivej osobe.