Do Svätej zeme priviezli časť relikvie Ježišových jasličiek

Jeruzalem 29. novembra (TASR) - Rehoľa františkánov vo Svätej zemi prevzala v piatok relikviu - časť dreveného fragmentu pochádzajúceho údajne z jasličiek, v ktorých bol po narodení uložený Ježiš, informovala agentúra DPA. V sobotu, v predvečer začiatku adventu, túto relikviu prevezú z Jeruzalema do Betlehema, kde ju uložia do Kostola sv. Kataríny nachádzajúceho sa pri Bazilike Narodenia Pána.



Rozhodnutie o prevoze relikvie do Svätej zeme bolo prijaté počas poslednej návštevy palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása vo Vatikáne, kde pápeža Františka požiadal o vrátanie tohto posvätného predmetu do Svätej zeme.



Celá relikvia sa nachádza v Bazilike Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore) v Ríme. Podľa tradície má relikvia viac ako 2000 rokov a pochádza údajne z jasličiek, v ktorých bol po narodení uložený Ježiš. Do Vatikánu sa relikvia dostala v 7. storočí.



Ešte pred vyplienením Ríma v roku 1527 bolo v relikviári päť kúskov dreva, do dnešných dní sa zachovali už len dva. Kúsok dreva, ktorý v uplynulých dňoch previezli do Svätej zeme, má len niekoľko centimetrov.



V Biblii o Ježišovom narodení hovoria len dve evanjeliá - Matúšovo a Lukášovo, no ich príbehy sú veľmi odlišné.



V Matúšovom evanjeliu sa hovorí, že Jozef a Mária žijú v Betleheme, kde sa im narodil Ježiš, v Lukášovom evanjeliu sa píše, že Jozef a Mária žijú v Nazarete, a keďže sa musia zúčastniť na sčítaní ľudu, odchádzajú do Betlehema, kde sa Ježiš narodí. Oba príbehy majú spoločné len to, že sa Ježiš narodil v Betleheme.



Mesto Betlehem, ležiace na západnom brehu Jordánu, pred Vianocami vždy čelí náporu kresťanských pútnikov prichádzajúcich z celého sveta. Ku kresťanstvu sa hlási asi jedno percento obyvateľov Západného brehu, pásma Gazy a východného Jeruzalema.