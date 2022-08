Do svojho cieľa doplávala prvá loď s nákladom obilnín z Ukrajiny

Nákladná loď Polarnet priplávala do prístavného mesta Derince v Izmitskom zálive na severozápade Turecka v pondelok 8. augusta 2022. Foto: TASR / AP

Kyjev 8. augusta (TASR) - Nákladná loď, ktorá opustila Ukrajinu na základe dohody o odblokovaní dodávok obilia, doplávala v pondelok do Turecka. Stala sa tak prvým takýmto plavidlom, ktoré dorazilo do svojho konečného cieľa. S odvolaním sa na úrady v Kyjeve o tom informovali agentúry AP a AFP.Loď Polarnet plávajúca pod vlajkou Turecka zakotvila v pondelok v tureckom prístave Derince v Izmitskom zálive po tom, čo minulý piatok vyplávala z ukrajinského prístavu Čornomorsk naložená 12.000 tonami kukurice.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sieti Twitter napísal, že dodávka obilnínDodal, že ak Rusko dodrží svoje záväzky, vytvorenýbude aj naďalej prispievať ku globálnej potravinovej bezpečnosti.Agentúra AP pripomenula, že nákladná loď Polarnet dorazila do tureckého prístavu zhruba v čase, keď Rusko obvinilo Ukrajinu z ostreľovania najväčšej európskej jadrovej elektrárne v meste Záporožie, a to z oblasti mesta Marhanec ležiacom na opačnom brehu rieky Dneper.Kapitán tureckej lode Ahmet Yücel Alibeyler v rozhovore pre AP priznal, že jeho loď sa plavila nebezpečnými oblasťami. Uviedol však, že plavebné koridory boli vyčistené, odmínované. Povedal tiež, že kým sa konvoj lodí nachádzal v potenciálne nebezpečných vodách pri pobreží Ukrajiny, sprevádzalo ho navádzacie plavidlo z prístavu.V rámci dohody o preprave obilia uzavretej Ukrajinou a Ruskom za sprostredkovania Turecka a OSN dostalo povolenie na plavbu 12 lodí – 10 opúšťajúcich Ukrajinu a dve plaviace sa do ukrajinských prístavov. Vyvezených by malo byť približne 355.000 ton poľnohospodárskych produktov, z ktorých väčšinu má tvoriť kukurica, ale aj slnečnicový olej a sója. Tieto dodávky by mali pomôcť odvrátiť hroziacu globálnu potravinovú krízu.Očakáva sa, že štyri lode, ktoré opustili Ukrajinu v nedeľu, zakotvia v pondelok večer neďaleko Istanbulu, uviedlo ministerstvo obrany. V utorok tieto plavidlá čaká kontrola.Lode opúšťajúce Ukrajinu kontrolujú úradníci z Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN, aby sa uistili, že vezú len obilie, hnojivo alebo potraviny, a nie iné komodity. Prichádzajúce plavidlá sa taktiež kontrolujú, aby sa zabezpečilo, že nevezú zbrane, dodala AFP.Vôbec prvou loďou, ktorá vyplávala v súlade so spomínanou dohodou, bolo plavidlo Razoni.Z prístavu v Odese bola loď Razoni vypravená 1. augusta s nákladom 26.000 ton kukurice. Uplynulý víkend ju očakávali v libanonskom prístave Tripolis. Do tohto cieľa však nedorazila.Ukrajinské veľvyslanectvo v Libanone na sociálnych sieťach vysvetlilo, že zásielka sa oneskorila po tom, ako pôvodný kupujúci odmietol dodávku s odvolaním sa na päťmesačné meškanie zásielky.dodalo veľvyslanectvo vo vyhlásení na Twitteri.Od podpísania dohody opustilo ukrajinské prístavy osem lodí, uviedol v pondelok Kyjev, ktorý dúfa, že do dvoch týždňov bude môcť denne vyplávať tri až päť lodí.