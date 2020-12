Do Talianska dorazili prvé dávky vakcíny proti koronavírusu

Rím 25. decembra (TASR) - Do Talianska v piatok dorazila prvá várka vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píš agentúra DPA.



Prvých 9750 dávok vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech do Talianska dorazilo z Belgicka bez Brennerský priesmyk na severe krajiny, informovali talianske médiá a tlačová agentúra ANSA. Ďalšie dávky by do Talianska mali doraziť v januári budúceho roka.



Dodávku vakcín následne odviezli za policajného sprievodu do metropoly Rím, približuje DPA. Taliansko plánuje zaočkovať prvých občanov v nedeľu 27. decembra, rovnako ako ostatné členské štáty EÚ.



Prvou osobou, ktorá bude v Taliansku zaočkovaná vakcínou od Pfizer-BioNTechu, sa má stať 29-ročná zdravotná sestra Claudia Aliverniniová, ktorá pracuje v rímskom Národnom ústave infekčných chorôb Lazzara Spallanzaniho, napísala v stredu agentúra ANSA.



Rím chce podľa jeho slov prvú fázu očkovania spustiť v polovici januára 2021 - ako prví sa zaočkujú medicínski pracovníci a obyvatelia domovov pre seniorov. Celkovo má byť vakcína v prvej fáze podaná 1,87 miliónom Talianom vrátane 15.000 lekárov a zdravotných sestier. Do septembra by chcela vláda zaočkovať väčšinu 60-miliónovej populácie krajiny. Očkovať by bude vakcínou spoločností Pfizer a BioNTech, pričom Taliansko sa spolieha aj na to, že sa čoskoro schváli aj vakcína americkej firmy Moderna.



Do vakcinačnej kampane sa zapájajú aj talianske ozbrojené sily - vypomáhajú s distribúciou očkovacích látok pomocou viacerých lietadiel, vrtuľníkov a vozidiel, informoval tento týždeň taliansky rezort obrany.



Symbolom rozsiahlej očkovacej kampane voči koronavírusu sa v Taliansku stali rôznofarebné jarné kvietky prvosienky. Motto kampane na podporu vakcinácie obyvateľstva, ktorá bude prebiehať v rozhlase, televízii aj na internete, znie: "Taliansko sa znovuzrodí s kvetom".



Taliansko od vypuknutia pandémie zaznamenalo zhruba dva milióny prípadov nákazy a viac ako 71.000 úmrtí.