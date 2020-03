Do Talianska priletelo siedme lietadlo s vojenskými virológmi

Moskva 23. marca (TASR) - Siedme ruské lietadlo s vojenskými odborníkmi a vybavením na pomoc v boji s koronavírusom priletelo do Talianska. Informovalo o tom v pondelok ruské ministerstvo obrany.



Siedme lietadlo Il-76 ruských vzdušných síl vezúce skupinu ruských vojenských expertov a vybavenie pre diagnostikovanie a dezinfekciu pristálo na vojenskej základni Pratica di Mare, 30 kilometrov od Ríma, uviedlo ministerstvo.



Virológovia a epidemiológovia ruského ministerstva obrany začnú pracovať po tom, ako im talianska strana určí oblasti ich pôsobnosti.



Podľa agentúry TASS bolo do Talianska vypravených celkovo deväť takýchto lietadiel s približne 100 vojenskými virológmi a špecialistami ruského ministerstva obrany na infekčné choroby. Na ich palubách bolo aj osem tímov lekárov a zdravotných sestier. Sedem lietadiel odletelo do Talianska v nedeľu a dve ďalšie vzlietli v pondelok skoro ráno.



Dohodu o vyslaní vojenského zdravotníckeho personálu a materiálnej pomoci do Talianska dosiahli pred niekoľkými dňami počas telefonického rozhovoru ruský prezident Vladimir Putin a taliansky premiér Giuseppe Conte.



Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 si v Taliansku vyžiadalo 5476 obetí a počet nakazených stúpol na 46.638, oznámil v nedeľu večer šéf Úradu pre civilnú ochranu Angelo Borelli.



Taliansko v počte obetí koronavírusu predbehlo aj Čínu, ktorá eviduje 3270 mŕtvych a viac ako 81.000 nakazených. Práve z Číny sa vírus rozšíril do celého sveta.