Do Talianska prišlo od začiatku roku o 50 percent viac migrantov

Rím 28. októbra (TASR) - Takmer 80.000 migrantov prišlo do Talianska od začiatku roku 2022 do 26. októbra. Ide o 50-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím z vlaňajška. TASR informuje na základe správy agentúry APA odvolávajúcej sa na štvrtkové vyhlásenie ministerstva vnútra v Ríme.



Do južného Talianska dorazilo do januára tohto roka vyše 2000 člnov s migrantmi. Výrazný nárast počtu prichádzajúcich migrantov súvisí najmä so zvýšenou imigráciou z krajín, akými sú Líbya, Tunisko a Turecko.



Taliansky rezort vnútra priblížil, že čo sa týka Líbye, je rozhodujúcim faktorom nárastu migrácie (plus 75 percent) pretrvávajúca nestabilita v tomto severoafrickom štáte. Počet migrantov z Tuniska stúpol o 25 percent a z Turecka o 43 percent.



Naopak, mierne poklesol počet migrantov z Alžírska. Vysťahovalci z tejto krajiny Maghribu smerujú vo väčšine prípadov na ostrov Sardínia.



Nová talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok v prvom prejave po nástupe do funkcie sľúbila, že príliv migrantov na lodiach zo severnej Afriky zastaví. "Záchrana ľudí a humanitárny prístup sú dôležité, avšak urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili týmto plavbám cez more, z ktorých sa niekedy stávajú plavby smrti," povedal minister vnútra Matteo Piantedosi.