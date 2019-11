Do Talianska vrátili syna Albánky, ktorá išla bojovať za IS do Sýrie

Rím 8. novembra (TASR) - Chlapec albánskych rodičov narodený v Taliansku, ktorého matka takmer pred piatimi rokmi vzala do Sýrie, kde sa pridala k bojovníkom teroristickej organizácie Islamský štát (IS), sa v piatok vrátil do rodného Talianska. Išlo o prvú takúto akciu koordinovanú s Damaskom, informovali agentúry AFP a DPA.



Jedenásťročný Alvin Berisha podľa talianskej polície pristál na letisku Fiumicino v Ríme, kde ho čakali jeho otec a dve sestry. Rodina žije v malom meste Barzago zhruba 50 kilometrov severne od Milána.



Talianske médiá v októbri zverejnili informácie, že chlapec, ktorý bol nezvestný od roku 2014, žije v severovýchodnej Sýrii v kurdskom tábore al-Haul, kde sa nachádzajú tisíce rodinných príslušníkov militantov z IS. Reportéri tamojšej televízie následne spolu s chlapcovým otcom vycestovali do Sýrie.



Chlapcova matka, ktorá sa podľa polície radikalizovala cez internet, bola údajne zabitá počas bojov, ako uviedla Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Tá s podporou talianskych a albánskych orgánov po rokovaniach v sýrskom hlavnom meste Damask v stredu chlapca odovzdala príslušným úradom, ktoré ho previezli z tábora do Damasku.



V kurdských zadržiavacích táboroch údajne žije okrem tisícov mužov a žien podozrivých z napojenia na IS aj približne 8000 detí, z ktorých je viac než polovica mladšia ako päť rokov. Organizácia OSN tvrdí, že stovky z týchto detí sa v táboroch nachádzajú bez sprievodu dospelej osoby.



Medzinárodné veľmoci varovali pred hromadnými útekmi islamistov z tábora al-Haul, ako i z ďalších táborov a väzníc. Tie totiž hrozia v súvislosti s tureckou inváziou v tejto oblasti, ktorá sa začala 9. októbra.



Kurdskí predstavitelia opakovane vyzývajú západné krajiny, aby si prevzali svojich občanov, ktorí išli bojovať za IS do Sýrie. Hoci sa väčšina z nich tak zdráha urobiť, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a Belgicko už repatriovali späť do vlasti niekoľko sirôt. Spojené štáty takisto prijali naspäť do krajiny niekoľko žien a ich detí.