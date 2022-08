Filmová hviezda Gina Lollobrigida kandiduje do talianskeho parlamentu

Rím 15. augusta (TASR) - Legenda svetovej kinematografie, 95-ročná talianska herečka Gina Lollobrigida, kandiduje v septembrových predčasných voľbách za poslankyňu talianskeho parlamentu. Informoval o tom v pondelok na svojom webe denník Corriere della Sera.



Lollobrigida bude kandidovať v meste Latina, ležiacom južne od Ríma, za novovzniknutú euroskeptickú politickú alianciu Zvrchované a ľudové Taliansko (Italia sovrana e popolare - ISP).



Podľa agentúry APA je ISP hnutím ľavicových strán a antisystémových zoskupení, ktoré obhajujú návrat Talianska k väčšej suverenite. ISP ide do parlamentných volieb prvýkrát.



Na margo svojej motivácie Lollobrigida v rozhovore pre denník Corriere della Sera uviedla, že už ju "nebaví počúvať, ako sa politici hádajú a bez výsledku".



"Taliansko je v zlom stave, chcem urobiť niečo dobré a pozitívne," vyhlásila a dodala, že je odhodlaná bojovať, aby ľudia mohli rozhodovať v najrôznejších oblastiach - od zdravia až po spravodlivosť. Ozrejmila, že bude spolupracovať "so všetkými, pokiaľ to je pre dobro Talianska".



Dodala, že pre účasť vo voľbách ju presvedčil jej právnik Antonio Ingroia, bývalý štátny prokurátor na boj proti mafii, ktorý má vlastné politické skúsenosti.



Ingroia uviedol, že Lollobrigida vzhľadom na svoj vek nebude môcť chodiť na predvolebné mítingy po Taliansku, takže svoju kampaň bude viesť prostredníctvom tlačových správ a videoposolstiev. "Je síce zdravá a v poriadku, ale má 95 rokov," vysvetlil právnik.



Denník pripomenul, že Lollobrigida sa už v politike angažovala aj v minulosti: v roku 1999 sa uchádzala o zvolenie do Európskeho parlamentu ako kandidátka centristickej strany Demokrati (Democratici) založenej bývalým predsedom Európskej komisie Romanom Prodim. Získala približne 10.000 hlasov, čo však nestačilo, aby sa stala europoslankyňou.



Lollobrigida sa narodila v roku 1927 neďaleko Ríma a medzinárodnú slávu jej priniesli filmy ako Zvonár u Matky Božej (1956), kde si zahrala po boku Anthonyho Quinna, či Šalamún a kráľovná zo Sáby (1959), v ktorom hrala s Yulom Brynnerom. Jej hereckými partnermi v iných filmoch boli aj Rock Hudson, Tony Curtis, Robert Alda, Burt Lancaster, Frank Sinatra, Sean Connery, Errol Flynn, Humphrey Bogart či David Niven.



Predčasné parlamentné voľby sa v Taliansku budú konať 25. septembra. Vypísané boli po tom, čo tri koaličné strany stiahli svoju podporu vláde národnej jednoty a jej premiér Mario Draghi podal demisiu.