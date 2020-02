Do Teheránu sa vrátil britský veľvyslanec Macaire

Teherán 7. februára (TASR) - Britský veľvyslanec v Teheráne Robert Macaire sa vrátil do Iránu, z ktorého odcestoval v polovici januára po krátkom zadržaní iránskymi bezpečnostnými zložkami. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



"Nedávno som sa vrátil z Londýna do Teheránu. Táto cesta (do Británie) bola dôležitá a naplánovaná už pred istým časom," povedal Macaire po perzsky vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Instagram.



Podľa vlastných slov sa počas pobytu v Londýne stretol s britským ministrom zahraničných vecí Dominicom Raabom a ďalšími vrcholnými predstaviteľmi.



Macaira, ktorý je veľvyslancom v Teheráne od roku 2018, zadržali 11. januára po tom, ako sa zúčastnil na spomienke za 176 obetí zostrelenia ukrajinského dopravného lietadla pri Teheráne. K tomu sa po troch dňoch zapierania napokon priznal Irán.



Zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnil britský diplomat, sa rýchlo zmenilo na protivládny protest. Teherán označil podujatie za nelegálne. Londýn označil zadržanie svojho veľvyslanca za porušenie diplomatických dohôd.