Do Thajska dorazil zo Srí Lanky darovaný slon, ktorého zanedbávali

Bangkok 2. júla (TASR) - Slon, ktorého pred vyše 20 rokmi darovalo Thajsko Srí Lanke, sa vrátil v nedeľu do svojej rodnej krajiny po diplomatickom spore súvisiacim s jeho zaobchádzaním. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Thajsko darovalo tohto teraz 29-ročného slona menom Muthu Raja Srí Lanke v roku 2001. Vlani však začal Bangkok požadovať jeho vrátenie po obvineniach, že zviera bolo v budhistickom chráme, do ktorého bolo umiestnené, zanedbávané a týrané.



Tento približne 4000 kilogramov ťažký cicavec napokon v nedeľu dorazil do rodného Thajska, kam ho v špeciálnej oceľovej debni priviezli na palube nákladného lietadla Iľjušin Il-76.



Podľa thajského ministra životného prostredia Varawuta Silpa-archu cestoval slon päť hodín a všetko prebehlo v poriadku. Úrad teraz ho teraz chcú presunúť do prírodnej rezervácie neďaleko mesta Čiang Mai, kde bude umiestnený do karantény.



Keď Mutha Raju zachránili vlani z budhistického chrámu, mal telo pokryté vredmi uviedla riaditeľka zoo v srílanskom hlavnom meste Colombo, v ktorej sa slon pred presunom do Thajska nachádzal.



Podľa ochrancov zvierat bolo zviera v chráme nútené pracovať s ľuďmi ťažiacimi drevo a jeho rany, z ktorých niektoré mu údajne spôsobili jeho ošetrovatelia, boli zanedbávané. V Thajsku tak Muthu Raja podstúpi hydroterapiu, aby sa mu preliečili zranenia, ktorého mu ostali na prednej ľavej nohe.



Slony sú na Srí Lanke považované za posvätné a sú chránené zákonom. Srílanský premiér Dinéš Gunavardena povedal, že osobne thajskému kráľovi vyjadril ľútosť Srí Lanky nad stavom slona.



Thajsko podľa ministra Varawuta už prestalo posielať za hranice slony a thajské diplomatické misie preverujú podmienky chovu slonov, ktoré Thajsko za svoje hranice poslalo už skôr.