Do Tigraja dorazili prvé nákladné autá s humanitárnou pomocou

Mekele 15. novembra (TASR) - Humanitárny konvoj s dodávkou zdravotníckych potrieb v utorok dorazil do hlavného mesta etiópskeho zväzového štátu Tigraj. Oznámil to Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), píše agentúra AFP.



MVČK na Twitteri uviedol, že dve nákladné autá priviezli do tigrajskej metropoly Mekele lieky, lekárničky a ďalšie potreby, ktoré pomôžu zdravotníckym strediskám v Tigraji poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť.



"Ide o prvú humanitárnu pomoc, ktorá do Tigraja dorazila od augustového opätovného prepuknutia bojov," napísal MVČK.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď sa etiópsky premiér Abiy Ahmed vojenskou silou rozhodol zvrhnúť tigrajskú regionálnu vládu. V marci tohto roku bojujúce strany uzavreli prímerie, v auguste sa však boje opäť obnovili.



Šesť miliónov obyvateľov Tigraja v dôsledku konfliktu nemá prístup k dostatočnému množstvu potravín a liekov, odpojená bola telekomunikačná sieť a v regióne nefungujú ani bankové a iné služby, pripomína AFP.