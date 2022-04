Do Tigraja po troch mesiacoch dorazila humanitárna pomoc

Addis Abeba 1. apríla (TASR) - Do vojnou zmietaného severoetiópskeho zväzového štátu Tigraj dorazil v piatok prvý humanitárny konvoj od vlaňajšieho decembra. Uviedol to Svetový potravinový program OSN (WFP), informovala agentúra AFP.



"Do (tigrajskej metropoly) Mekele dorazilo 13 nákladných áut. Ďalšie kamióny a pohonné látky dorazia ráno," uviedol WFP na Twitteri.



WFP už v priebehu piatka oznámil, že zo susedného regiónu Afar do Tigraja smeruje 20 nákladných áut.



Etiópska vláda 24. marca s okamžitou platnosťou vyhlásila neobmedzené humanitárne prímerie s cieľom urýchliť dodávky humanitárnej pomoci do Tigraja, kde čelia hladomoru státisíce ľudí. O niekoľko hodín neskôr súhlasili s ukončením bojov aj povstalci Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF). V priebehu tohto týždňa sa obe strany konfliktu navzájom obvinili z blokovania dodávok humanitárnej pomoci do Tigraja.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď tam predseda etiópskej vlády Abiy Ahmed poslal vojakov tvrdiac, že ide o reakciu na ozbrojené útoky povstalcov z TPLF na vojenské tábory.



OSN odhaduje, že viac ako 90 percent obyvateľov Tigraja – zhruba šesť miliónov ľudí – potrebuje naliehavú potravinovú pomoc, píše agentúra AP.