Do Trumpovej kolóny áut sa cestou zo súdu dostal protestujúci

Miami 14. júna (TASR) - Bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý sa v utorok postavil pred súd v kauze držania tajných vládnych dokumentov po skončení prezidentského mandátu vo svojej vile Mar-a-Lago na Floride, po ukončení pojednávania odcestoval lietadlom do svojho súkromného golfového klubu v štáte New Jersey, kde sa zúčastní na dobročinnej akcii. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Cestou na letisko v Miami sa do jeho automobilovej kolóny dostal jeden z protestujúcich, ktorého však odtiahli príslušníci exprezidentovej ochranky.



Bývalý americký prezident odmietol v utorok na súde v Miami svoju vinu vo všetkých 37 bodoch obžaloby. Podľa stanice BBC sa takýto krok od Trumpa očakával.



Trumpovi umožnili po pojednávaní zo súdu odísť bez toho, aby boli stanovené podmienky jeho prepustenia na kauciu. Podľa žalobcov totiž v prípade exprezidenta nehrozí, že by mohol utiecť.



Trump je prvým americkým prezidentom čeliacim obvineniam z federálnych zločinov. Pred súd v Miami predstúpil deň pred svojimi 77. narodeninami. Obvinený je z nezákonného nakladania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a krivého svedectva.



Prípad sa týka dokumentov, ktoré si podľa vyšetrovateľov neoprávnene vzal pri odchode z Bieleho domu v januári 2021. Federálni vyšetrovatelia z jeho floridskej rezidencie Mar-a-Lago odniesli pred rokom 13.000 dokumentov. Sto z nich malo označenie tajné. Ako uvádza obžaloba, obsahovali citlivé vojenské informácie a Trump tiež údajne ukázal nepovolanej osobe dokument ministerstva obrany popisujúci "plán útoku" v inom štáte.



Obvinený je aj Trumpov spolupracovník Walt Nauta. Objavili sa správy, že v utorok na súde svoju vinu odmietol. Denník The Guardian však uviedol, že tieto informácie boli chybné a Nauta pred súd nebol predvedený, lebo so sebou nemal miestneho právnika. Pred sudcu sa tak postaví až 27. júna.