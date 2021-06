Do Turecka dopravili prvú dodávku vakcíny Sputnik V

Ankara 14. júna (TASR) - Do Turecka dopravili prvú dodávku vakcíny ruskej výroby Sputnik V. V pondelok o tom informovali turecké médiá, ktorých správy však zatiaľ úrady oficiálne nepotvrdili.



Ako v pondelok napísal denník Daily Sabah, ruská vakcína prispeje k zrýchleniu prebiehajúcej očkovacej kampani v Turecku, kde bolo od januára 2021 podaných 34 miliónov dávok vakcín proti chorobe COVID-19.



Nateraz sa v Turecku na imunizáciu obyvateľstva používajú čínska vakcína CoronaVac a vakcína vyvinutá a vyrábaná spoločnosťami Pfizer-BioNTech.



V apríli turecké ministerstvo zdravotníctva vydalo mimoriadne povolenie na očkovanie ruskou adenovírusovou vakcínou, pričom turecké úrady oznámili, že krajina nakúpi 50 miliónov dávok tejto očkovacej látky.



Ruskou vládou zriadený fond na investície do rýchlo sa rozvíjajúcich odvetví ruskej ekonomiky - Ruský fond priamych investícií (RFPI) - a turecká farmaceutická spoločnosť Viscoran Ilač sa okrem toho dohodli na spolupráci pri výrobe vakcíny Sputnik V priamo v Turecku.



Turecká farmaceutická spoločnosť Viscoran Ilac už urobila prípravy na výrobu ruskej vakcíny a plánuje ju spustiť v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov vo viacerých farmaceutických závodoch.



Začiatok rokovaní o dodávkach vakcíny Sputnik V do Turecka oznámil tamojší šéf rezortu zdravotníctva Fahrettin Koca v marci. Zdôraznil pri tom, že vo veľkom sa touto vakcínou v Turecku začne očkovať po ukončení klinických štúdií.



V pondelok vo svojom tvíte Koca napísal, že Turecko prešlo od vypuknutia pandémie dlhou a bolestnou cestou, ale údaje o vývoji epidémie z nedele - 53 obetí a 5012 nových prípadov nákazy - naznačujú, že "pandémia ustúpila ešte viac a blíži sa deň, keď bude (v Turecku) porazená".