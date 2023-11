Do Turecka na liečbu priviezli 27 pacientov s rakovinou z Pásma Gazy

Ankara 16. novembra (TASR) - Turecko prijalo na liečbu 27 pacientov s rakovinou z palestínskeho Pásma Gazy, oznámil vo štvrtok turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Pacientov prepravili do Egypta cez hraničný priechod Rafah a potom letecky do Turecka. Sprevádzalo ich 13 členov personálu a budú liečený v hlavnom meste Ankara, oznámili turecké úrady.



Podľa Kocu Turecko dúfa, že bude môcť priviezť na liečbu aj ďalších pacientov. Po mori loďou do Egypta poslalo osem poľných nemocníc a dúfa, že bude môcť slúžiť v Pásme Gazy neďaleko hraničného priechodu Rafah.



V Pásme Gazy skolabovala väčšina nemocníc pre nedostatok paliva pre elektrické generátory, pričom Izrael v tejto enkláve podniká odvetnú vojenskú operáciu s cieľom zničiť vládnuce militantné hnutie Hamas, ktoré v októbri zaútočilo na izraelské územie. Zabilo tam približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a unieslo do Pásma Gazy okolo 240 rukojemníkov, ako uvádza Izrael.