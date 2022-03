Do Turecka pricestovala skupina 159 ukrajinských sirôt

Ankara 27. marca (TASR) - Ukrajinské veľvyslanectvo v tureckej metropole Ankara v nedeľu oznámilo, že do prímorského mesta Antalya na juhu Turecka pricestovala skupina 159 ukrajinských sirôt. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Chlapcov a dievčatá vo veku štyri až 18 rokov evakuovali z detských domovov v oblasti mesta Dnipro, pričom najprv cestovali vlakom do Poľska a odtiaľ letecky do Turecka.



Ukrajinský veľvyslanec Vasyl Bodnar pri vítaní detí a 26 členov personálu povedal, že cieľom je poskytnúť v Turecku útočisko 2000 deťom a zamestnancom.



"Toto je prvá skupina, ktorá prišla, ale čakáme už druhú skupinu," citovala slová Bodnara na letisku v Antalyi tlačová agentúra Demirören. "Deti pochádzajú z miest, ktoré ruská armáda bombardovala alebo možno bude bombardovať," dodal.



Skupina detí bude ubytovaná v hoteloch v spomínanom letovisku na pobreží Stredozemného mora, uviedla AP.