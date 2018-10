Do Turecka priletel saudskoarabský prokurátor kvôli vražde Chášukdžího

Saudskoarabský prokurátor vykoná prehliadku saudskoarabského konzulátu v Istanbule, kde Chášukdžího pred tromi týždňami zabili.

Istanbul 29. októbra (TASR) - Saudskoarabský prokurátor Saúd Mudžib, ktorý vedie vyšetrovanie vraždy novinára Džamála Chášukdžího, pricestoval v noci na pondelok do Istanbulu. Podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu by mal rokovať s istanbulským hlavným prokurátorom.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu uviedol, že jeho krajina zhodnotí výsledok rokovania oboch prokurátorov. Presný termín ich schôdzky nie je známy.



Saudskoarabský prokurátor tiež vykoná prehliadku saudskoarabského konzulátu v Istanbule, kde Chášukdžího pred tromi týždňami zabili.



Agentúra Reuters pripomína, že turecká prokuratúra pripravila žiadosť o vydanie 18 osôb, ktoré zadržali v Saudskej Arábii v súvislosti s vraždou Chášukdžího. Medzi zadržanými je podľa Erdogana 15 členov komanda, ktoré bolo vyslané do Istanbulu s cieľom zabiť novinára. Zvyšní traja sú zamestnanci saudskoarabského konzulátu.



Sauskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr však uviedol, že zodpovední za zabitie saudskoarabského novinára budú stíhaní v kráľovstve, a nie v Turecku.



Turecko oznámilo, že sa podelilo o informácie z vyšetrovania tohto prípadu aj s inými krajinami vrátane USA, Nemecka, Francúzska a Ruska.



Saudská Arábia je vystavená narastajúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom Chášukdžího smrti. Kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka The Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.



Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však minulý týždeň priznala, že bol zámerne zavraždený.



Prokurátori Turecka a Saudskej Arábie diskutovali o vražde Chášukdžího



Hlavný saudskoarabský prokurátor Saúd Mudžib diskutoval s hlavným istanbulským prokurátorom Irfanom Fidanom hodinu a štvrť na súde v tureckom najväčšom meste, informovala agentúra Anadolu.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu po schôdzke prokurátorov vyhlásil, že vyšetrovanie vraždy saudskoarabského novinára sa musí ukončiť čo najskôr tak, aby sa odhalila celá pravda.



Turecký prezident Erdogan uviedol, že jeho krajina zverejní viac dôkazov o tejto vražde. Americký minister obrany Jim Mattis vyhlásil, že Chášukdžího vražda podkopáva regionálnu stabilitu, a vyzval Saudskú Arábiu, aby uskutočnila podrobné a úplné vyšetrovanie.